مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از سمت خود استعفا داد.
مالکی به دلیل اینکه قصد شرکت در انتخابات شورای هفتم شهر را دارد از سمت خود استعفا داده است.
شادی مالکی با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، دی ماه سال ۱۴۰۲ مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران شده بود.
شنیدهها حکایت از این دارد که فردی به نام عمرانی قرار است جایگزین شادی مالکی در تاکسیرانی تهران شود.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخاباتهای میان دورهای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.
