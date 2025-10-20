  1. ورزش
پایان کار حسین وفایی در مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی

حسین وفایی با شکست برابر نماینده‌ای از انگلستان به کار خود در جدول اصلی رقابت‌های اسنوکر ازاد ایرلند شمالی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار حسین وفایی در مرحله اصلی رقابت‌های اسنوکر آزاد ایرلند شمالی برابر «بن وولاستون» از انگلستان برگزار شد که طی آن نماینده اسنوکر ایران با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب حریف خود شد و از ادامه حضور در مسابقات بازماند.

امیر سرخوش نیز پیش‌تر در مرحله انتخابی این مسابقات در برابر مارکو فو شکست خورده و از صعود به مرحله اصلی بازمانده بود.

رقابت های اسنوکر آزاد ایرلند شمالی با حضور ۶۴ بازیکن برتر تور حرفه ای اسنوکر جهانی پیگیری می شود. «کایرن ویلسون» از انگلستان مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است

