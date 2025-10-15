صعود امیرسرخوش مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند در رابین پارک شهر ویگان انگلستان برگزار شد. امیرسرخوش تنها نماینده اسنوکر ایران در این رقابت ها بود که موفق به کسب جواز حضور در جدول اصلی این مسابقات شد.

در جریان این رقابت ها، امیر سرخوش در رقابت با «امان اقبال» از اسکاتلند ۴ بر ۳ پیروز شد. سرخوش امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) در دور دوم این رقابت ها مقابل «جردن براون» از ایرلند شمالی جردن قرار گرفت و ۴ بر یک پیروز شد.

با این دو برد، امیر سرخوش به مرحله اصلی رقابت های اسنوکر آزاد اسکاتلند راه یافت.

حسین وفایی دیگر نماینده ایران در این رقابت ها است. وفایی پیش از این به واسطه جایگاهش در رنکینگ اسنوکر حرفه ای های جهان جواز حضور در مرحله اصلی و جمع ۳۲ بازیکن پایانی مسابقات آزاد اسکاتلند را کسب کرده بود. این رقابت ها، یک رویداد اصلی رنکینگ در تور اسنوکر جهانی به حساب می آید.