۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۸

راهیابی حسین وفایی به مرحله اصلی رقابت‌های قهرمانی بین‌المللی اسنوکر

حسین وفایی با برتری مقابل نماینده انگلستان جواز حضور در مرحله اصلی رقابت‌های قهرمانی بین‌المللی اسنوکر ۲۰۲۵ را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابت‌های قهرمانی بین‌المللی اسنوکر ۲۰۲۵ 8-10 مهرماه در شهر شفیلد انگلستان برگزا می شود. بر اساس برنامه مسابقات، حسین وفایی ملی‌پوش پرافتخار کشورمان روز ۹ مهرماه ساعت ۱۷ به مصاف فرگال کویین از انگلستان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه مقتدرانه 6 بر 1 شکست دهد و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را پیدا کند.

امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان در همین مسابقات ساعت ۲۲ 9 مهرماه برابر سندرسون لم از انگلستان قرار گرفت اما نتیجه را 6 بر 0 به حریف واگذار کرد و از رسیدن به مرحله اصلی مسابقات بازماند.

دینگ جونهوی از چین مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها است و مرحله اصلی مسابقات از ۲ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ در کشور چین برگزار خواهد شد.

زینب حاجی حسینی

