به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابت‌های قهرمانی بین‌المللی اسنوکر ۲۰۲۵ 8-10 مهرماه در شهر شفیلد انگلستان برگزا می شود. بر اساس برنامه مسابقات، حسین وفایی ملی‌پوش پرافتخار کشورمان روز ۹ مهرماه ساعت ۱۷ به مصاف فرگال کویین از انگلستان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه مقتدرانه 6 بر 1 شکست دهد و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را پیدا کند.

امیر سرخوش دیگر نماینده کشورمان در همین مسابقات ساعت ۲۲ 9 مهرماه برابر سندرسون لم از انگلستان قرار گرفت اما نتیجه را 6 بر 0 به حریف واگذار کرد و از رسیدن به مرحله اصلی مسابقات بازماند.

دینگ جونهوی از چین مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها است و مرحله اصلی مسابقات از ۲ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ در کشور چین برگزار خواهد شد.