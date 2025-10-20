هر کیلوگرم خیار بین ۵۴ تا ۶۵ هزار تومان در بازار میوه و سبزیجات

به گزارش خبرگزاری مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در هفته منتهی به ۲۸ مهر ۱۴۰۴ انجام شد. قیمت خیار نسبت به هفته گذشته تا حدودی کاهش یافته و از هر کیلو گرم بین ۶۵ تا ۷۹ هزار تومان به ۵۴ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است.

بازار میوه

قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم انار ۶۲ تا ۱۳۸، انگور ۷۹ تا ۲۲۸، آلو شابلون ۸۹ تا ۱۷۵، انجیر سیاه ۱۱۹، به ۵۳ تا ۱۷۹، پرتقال ۸۵، توت فرنگی ۱۲۰ تا ۲۲۰، خرمالو ۱۲۰ تا ۱۳۸، زالزالک ۱۲۵ تا ۱۸۵، سیب زرد ۹۹.۸۰۰ تا ۱۲۰، سیب قرمز ۶۰ تا ۱۲۰، سیب سبز ۱۴۸، شلیل شبرنگ ۲۴۸، کیوی ۱۷۹ تا ۱۹۸، گریپ فروت ۴۲ تا ۷۹، گلابی ۹۰ تا ۲۴۹، لیمو شیرین ۱۱۹ تا ۱۴۸، نارنگی ۷۳ تا ۱۳۸، هلو ۱۰۰ تا ۱۸۰ و هلو انجیری ۲۱۸ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۰ تا ۳۰، خربزه ۳۹ تا ۶۴.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۸۵ و پسته تازه ۴۲۰ تا ۶۹۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۲۰ تا ۱۵۹، آناناس ۱۹۰ تا ۲۵۰ و نارگیل هر دانه ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۲۹ تا ۴۹.۸۰۰، بامیه ۱۳۰، خیار ۵۴ تا ۶۵، چغندر ۳۵ تا ۴۰، ذرت ۴۷ تا ۷۸، ذرت ریز ۷۵، سیر تازه ۳۰۰ تا ۳۳۰، شلغم ۳۵ تا ۵۰، کاهو رسمی ۴۲ تا ۵۹، کاهو سالادی (پیچ) ۶۹، کدو مسما ۱۴۵، کدو حلوایی ۳۹.۸۰۰، کرفس ۳۰ تا ۳۹.۸۰۰، کلم بروکلی ۴۱ تا ۱۱۰، کلم سفید ۳۴.۸۰۰، کلم قرمز ۶۹.۸۰۰، کمپوزه ۸۵، گل کلم ۸۵، گوجه‌فرنگی ۳۹.۸۰۰ تا ۴۲، لوبیا سبز ۱۲۵، لیمو ترش ۱۱۵ تا ۲۹۹، فلفل ۱۴۰، فلفل دلمه سبز ۴۷ تا ۸۸، فلفل دلمه رنگی ۹۹، قارچ فله‌ای ۲۵۰ تا ۲۷۵ و هویج ۲۶ تا ۳۹.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۹.۸۰۰ تا ۳۹.۸۰۰، پیاز سفید ۲۲ تا ۲۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۹.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰ و پیاز قرمز ۳۹.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه و سبزیجات هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار نسبت به میوه‌فروشی‌های سطح شهر در هفته منتهی به ۱۸ مهر ماه به ترتیب ۴۲ درصد و ۲۹ درصد است.