انفجار قیمت در بازار سبزیجات؛ هر کیلو گرم خیار ۸۹ و کاهو ۹۸ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفیجات در هفته منتهی به ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ انجام شد. در بازار برخی از سبزیجات شاهد انفجار قیمت هستیم؛ هر کیلو گرم خیار بین ۶۸ تا ۸۹ هزار تومان و کاهو سالادی ۹۸ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار میوه
قیمت انواع میوههای تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم انگور ۹۹ تا ۱۸۸، انجیر سیاه ۱۹۸، آلو خاکی ۱۶۹، آلو شابلون ۱۹۸، زغال اخته ۲۲۰ تا ۲۹۸، سیب گلاب ۶۵، سیب ۱۵۸ تا ۱۷۹، شلیل ۱۵۹ تا ۱۷۸، شلیل انجیر ۱۹۸، گلابی ۲۶۸، هلو ۱۳۸ تا ۱۹۸ و هلو انجیری ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۶.۹۰۰ تا ۲۷، خربزه ۴۹.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰ و طالبی ۵۹.۸۰۰ تومان است.
همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۱۳۵، بادام ۲۸۰ تا ۳۰۰ و پسته ۴۸۹ تا ۵۸۰ هزار تومان در حال عرضه است.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۴۸ تا ۱۷۹، انبه ۲۹۸ و آناناس ۲۳۸ تا ۲۶۸ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار سبزیجات
قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلو گرم بادمجان ۳۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰، خیار ۶۸ تا ۸۹، ذرت ۵۸، ذرت ریز ۷۵، سبزی خوردن ۵۵، سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۸، کاهو رسمی ۵۹، کاهو سالادی ۹۸، کرفس ۴۹.۸۰۰، کلم سفید ۲۹.۸۰۰، کمپوزه ۳۵ تا ۸۵، گوجهفرنگی ۲۶.۸۰۰ تا ۲۸.۸۰۰، لوبیا سبز ۸۹ تا ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۴۹.۸۰۰، فلفل دلمه رنگی ۴۹.۸۰۰، هویج ۳۹.۸۰۰ تا ۴۲.۸۰۰ تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلو گرم ۲۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰، پیاز سفید ۲۳.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ و پیاز زرد ۲۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش میرسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار ۳۵ درصد و سبزیجات ۲۸ درصد است.
نظر شما