به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، ارسلان زارع در دیدار و نشست با کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان بوشهر با تأکید بر نگاه عدالت‌محور در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: باید به ناترازی‌های سرانه ورزشی در شهرستان‌ها توجه ویژه شود. اگر در برخی مناطق سرانه ورزشی رشد داشته، باید در مناطق دیگر نیز سرانه‌ها افزایش یابد.

دکتر زارع ضمن اشاره به پروژه‌های جوانان، از ایجاد «خانه جوان» در مرکز استان به عنوان هسته‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی یاد کرد و افزود: باید فضاهای گفت‌وگو، تعامل و فعالیت‌های جمعی جوانان گسترش یابد.

استاندار بوشهر تأکید کرد: باید در همه حوزه‌ها برای ارتقای شاخص‌ها و خدمت به مردم تلاش کنیم. هدف ما، ایجاد نشاط، امید و توانمندی در میان جوانان و ورزشکاران استان است تا مسیر توسعه استان بوشهر بیش از پیش هموار شود.