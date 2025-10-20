  1. استانها
انتصاب اعضای کارگروه ارزیابی سامانه فوریت‌های اداری استانداری البرز

کرج- با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز، جمعی از مدیران و کارشناسان به‌عنوان اعضای کارگروه ارزیابی سامانه فوریت‌های اداری (فواد) منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این احکام، ضمن اشاره به شایستگی، تعهد و تجارب حرفه‌ای افراد منصوب‌شده، بر نقش کلیدی ارزیابان در ارتقا کیفیت رسیدگی به درخواست‌های فوری اداری و افزایش بهره‌وری سیستم مدیریتی استان تأکید شده است.

بر اساس این احکام، «علی‌اکبر حسینی موخر»، «محمدرضا غلامی»، «مصطفی پوریانی»، «محمدباقر فرهند»، «محمدرضا جهانشاهلو»، «محسن شرکایی»، «حامد عسگری»، «یاسر نصرتی»، «مجید رحیمی‌فرد» و «مهرداد قهرمانی» به‌عنوان ارزیاب کارگروه فواد استانداری البرز منصوب‌شده‌اند.

این انتصابات در راستای بهبود فرآیندهای پاسخگویی، افزایش دقت در رسیدگی به موارد فوریتی اداری و تسریع درروند ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته است.

