سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هوشمند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، متن این حکم به شرح زیر است:

«سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

باسلام؛

خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقا سلامت جامعه است. با عنایت به نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند آموزش علوم پزشکی، توجه جدی به این مقوله و استفاده مناسب در آموزش عالی سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. لذا نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هوشمند منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم توسعه و ضرورت مشارکت و تکریم کلیه ذینفعان در جهت اعتلای منزلت جامعه دانشگاهی که پیشران توسعه کشور می‌باشند، اقدام فرمائید.

امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید».

وزیر بهداشت همچنین از تلاش‌های دکتر حسن بختیاری در طول دوران تصدی ریاست این دانشگاه قدردانی کرد.

بخشی از سوابق دکتر طاهره چنگیز:

متولد ۱۳۴۳

فارغ التحصیل رشته پزشکی سال ۱۳۶۸

فارغ التحصیل Ph.D فارماکولوژی ۱۳۷۴

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ۱۳۸۲

مرتبه علمی: استاد تمام

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، معاون آموزشی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سردبیر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت

دبیر کمیسیون اعتبار بخشی وزارت بهداشت

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران