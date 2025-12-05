به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی عصر جمعه در نشست شورای تنظیم بازار استان با اشاره به برگزاری ۱۱ جلسه تخصصی طی دو روز گذشته اظهار کرد: این جلسات با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و هدف آن‌ها تعیین سازوکار دقیق ساماندهی بازار، به‌ویژه در حوزه برنج و میادین میوه و تره‌بار بوده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین خروجی این نشست‌ها، نهایی‌سازی روند اجرای سامانه هوشمندسازی میادین میوه و تره‌بار بود، افزود: در جلسه مشترکی با سازمان میادین، اتحادیه‌های عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، شهرک تحقیقاتی جهاد کشاورزی و بازرسی اصناف، سازوکار اجرایی این سامانه مورد توافق قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان تأکید کرد: براساس جمع‌بندی انجام‌شده، اجرای این سامانه به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود و نهادهای دولتی مانند استانداری و سازمان میادین صرفاً نقش پشتیبان و ناظر خواهند داشت.

خسروی با بیان اینکه هدف این طرح، حذف لایه‌های متعدد واسطه‌گری و باقی‌ماندن تنها یک حلقه شفاف و قانونمند در زنجیره توزیع است، توضیح داد: برای انتخاب شرکت فناورِ مجری، جهاد کشاورزی موظف شده طی یک هفته چهار نشست جداگانه با چهار شرکت دارای توان فنی برگزار کند. در نهایت، اتحادیه‌های عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تصمیم‌گیر نهایی برای عقد قرارداد با شرکت منتخب خواهند بود.

وی همچنین از آغاز یک طرح پایلوت نظارتی خبر داد و گفت: به درخواست اتحادیه‌ها و برای آماده‌سازی اجرای سامانه هوشمند، مصوب شد از زمان تصویب تا شب یلدا یک دوره نظارت و بازرسی نمونه اجرا شود.

معاون اقتصادی استاندار این پایلوت را اقدامی مقدماتی برای فرهنگ‌سازی، ارزیابی وضعیت فعلی و فراهم‌سازی بستر استقرار کامل سامانه عنوان کرد و افزود نتایج این مرحله، مسیر اجرای گسترده طرح در ماه‌های آینده را مشخص خواهد کرد.