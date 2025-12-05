  1. استانها
بخش خصوصی سامانه هوشمندسازی میادین میوه و تره‌بار اصفهان را اجرامی‌کند

اصفهان - معاون اقتصادی استاندار اصفهان، گفت: در تصمیمی مهم برای ساماندهی بازار، اجرای سامانه هوشمندسازی میادین میوه و تره‌بار کاملاً به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی عصر جمعه در نشست شورای تنظیم بازار استان با اشاره به برگزاری ۱۱ جلسه تخصصی طی دو روز گذشته اظهار کرد: این جلسات با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده و هدف آن‌ها تعیین سازوکار دقیق ساماندهی بازار، به‌ویژه در حوزه برنج و میادین میوه و تره‌بار بوده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین خروجی این نشست‌ها، نهایی‌سازی روند اجرای سامانه هوشمندسازی میادین میوه و تره‌بار بود، افزود: در جلسه مشترکی با سازمان میادین، اتحادیه‌های عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، شهرک تحقیقاتی جهاد کشاورزی و بازرسی اصناف، سازوکار اجرایی این سامانه مورد توافق قرار گرفت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان تأکید کرد: براساس جمع‌بندی انجام‌شده، اجرای این سامانه به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود و نهادهای دولتی مانند استانداری و سازمان میادین صرفاً نقش پشتیبان و ناظر خواهند داشت.

خسروی با بیان اینکه هدف این طرح، حذف لایه‌های متعدد واسطه‌گری و باقی‌ماندن تنها یک حلقه شفاف و قانونمند در زنجیره توزیع است، توضیح داد: برای انتخاب شرکت فناورِ مجری، جهاد کشاورزی موظف شده طی یک هفته چهار نشست جداگانه با چهار شرکت دارای توان فنی برگزار کند. در نهایت، اتحادیه‌های عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تصمیم‌گیر نهایی برای عقد قرارداد با شرکت منتخب خواهند بود.

وی همچنین از آغاز یک طرح پایلوت نظارتی خبر داد و گفت: به درخواست اتحادیه‌ها و برای آماده‌سازی اجرای سامانه هوشمند، مصوب شد از زمان تصویب تا شب یلدا یک دوره نظارت و بازرسی نمونه اجرا شود.

معاون اقتصادی استاندار این پایلوت را اقدامی مقدماتی برای فرهنگ‌سازی، ارزیابی وضعیت فعلی و فراهم‌سازی بستر استقرار کامل سامانه عنوان کرد و افزود نتایج این مرحله، مسیر اجرای گسترده طرح در ماه‌های آینده را مشخص خواهد کرد.

