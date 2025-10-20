به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته بانوان «قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین» با اشاره به نقش مهم و موثر طلاب و روحانیون و دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان مبنی بر هدایت معنوی و توصیه به صبر و سکینه و امیدآفرینی در بین مردم گفت: «بانوان طلبه و مبلغ در راستای اطاعت از فرمان رهبر فرزانه در طرح ملی «ایران فاطمی» هر خانه و هر محله را تبدیل به سنگرهای مقابله با جنگ ترکیبی کرده و با تبیین شرایط موجود و امیدآفرینی و الگودهی از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به تقویت معرفت و مهارت بانوان جهت اثر بخشی در این جنگ ترکیبی خواهند پرداخت.»

وی با بیان اینکه «ایران فاطمی» تلاشی برای بازآفرینی الگوی سوم زن بر اساس شخصیت ایمانی، فردی و اجتماعی حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و نقش بانوی ایرانی در شکل‌دهی به جامعه ایمانی است، گفت: «روضه‌های خانگی نه‌تنها تعظیم شعائر مذهبی و بزرگداشت مقام والای اهل بیت علیهم السلام است، بلکه عرصه‌ای برای تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئول در بستر خانه و خانواده و با محوریت بانوان و تأکید بر تحقق وعده‌های نصرت الهی است. خانه‌هایی که به نام حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها مزین می‌شوند، تبدیل به هسته‌های زنده و کوچک از جامعه‌پردازی دینی می‌گردند که خاستگاه تمدن نوین اسلامی خواهند شد.»

شریفی افزود: «روضه‌های خانگی صرفاً یک آئین فردی نیستند، بلکه شبکه‌ای از پیوندهای ایمانی و فرهنگی میان خانواده‌ها بوده و زن و خانواده را از حالت مخاطب صرف به نقش‌آفرین فعال در عرصه ایمان و فرهنگ تبدیل می‌نماید. این آئین اصیل اسلامی بستر مناسبی جهت تبیین سیره سیاسی و اجتماعی نبوی در استکبارستیزی و مقاومت در برابر ظلم و تداوم آن در سیره فاطمی بوده و امید، آرامش و روح مقاومت را در جامعه تزریق می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه این برنامه در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی تبلیغی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با محوریت تمامی حوزه‌های علمیه بانوان و جامعه الزهرا (س) در سراسر کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت:

«ایران فاطمی نمادی از بازگشت به ریشه‌های اصیل تمدن اسلامی است؛ تمدنی که از درون خانه‌ها، از دل محبت و معرفت فاطمی آغاز می‌شود و تا بطن جامعه گسترش می‌یابد. هر روضه‌ی خانگی، چراغی است برای بیداری دل‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی بر محور ولایت».

دبیر کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین در پایان خاطرنشان کرد این با تشکیل ستاد مرکزی و ستاد استانی در آ ستانه ایام فاطمیه با محوریت وعده‌های نصرت الهی آغاز خواهد شد و روش ثبت نام و درخواست متعاقباً اعلام خواهد گردید؛ د راین طرح به دنبال این هستیم، فرهنگ فاطمی را بدون داشتن هزینه‌های اضافی ترویج نمائیم.