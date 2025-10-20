  1. استانها
  2. قم
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

آغاز اجرای طرح ملی «ایران فاطمی» با محوریت روضه‌های خانگی

قم- کمیته بانوان قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین، طرح ملی «ایران فاطمی» را با محوریت روضه‌های خانگی بانوان در ایام فاطمیه اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کمیته بانوان «قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین» با اشاره به نقش مهم و موثر طلاب و روحانیون و دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان مبنی بر هدایت معنوی و توصیه به صبر و سکینه و امیدآفرینی در بین مردم گفت: «بانوان طلبه و مبلغ در راستای اطاعت از فرمان رهبر فرزانه در طرح ملی «ایران فاطمی» هر خانه و هر محله را تبدیل به سنگرهای مقابله با جنگ ترکیبی کرده و با تبیین شرایط موجود و امیدآفرینی و الگودهی از حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به تقویت معرفت و مهارت بانوان جهت اثر بخشی در این جنگ ترکیبی خواهند پرداخت.»

وی با بیان اینکه «ایران فاطمی» تلاشی برای بازآفرینی الگوی سوم زن بر اساس شخصیت ایمانی، فردی و اجتماعی حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و نقش بانوی ایرانی در شکل‌دهی به جامعه ایمانی است، گفت: «روضه‌های خانگی نه‌تنها تعظیم شعائر مذهبی و بزرگداشت مقام والای اهل بیت علیهم السلام است، بلکه عرصه‌ای برای تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئول در بستر خانه و خانواده و با محوریت بانوان و تأکید بر تحقق وعده‌های نصرت الهی است. خانه‌هایی که به نام حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها مزین می‌شوند، تبدیل به هسته‌های زنده و کوچک از جامعه‌پردازی دینی می‌گردند که خاستگاه تمدن نوین اسلامی خواهند شد.»

شریفی افزود: «روضه‌های خانگی صرفاً یک آئین فردی نیستند، بلکه شبکه‌ای از پیوندهای ایمانی و فرهنگی میان خانواده‌ها بوده و زن و خانواده را از حالت مخاطب صرف به نقش‌آفرین فعال در عرصه ایمان و فرهنگ تبدیل می‌نماید. این آئین اصیل اسلامی بستر مناسبی جهت تبیین سیره سیاسی و اجتماعی نبوی در استکبارستیزی و مقاومت در برابر ظلم و تداوم آن در سیره فاطمی بوده و امید، آرامش و روح مقاومت را در جامعه تزریق می‌کنند.»

وی با اشاره به اینکه این برنامه در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی تبلیغی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین با محوریت تمامی حوزه‌های علمیه بانوان و جامعه الزهرا (س) در سراسر کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت:
«ایران فاطمی نمادی از بازگشت به ریشه‌های اصیل تمدن اسلامی است؛ تمدنی که از درون خانه‌ها، از دل محبت و معرفت فاطمی آغاز می‌شود و تا بطن جامعه گسترش می‌یابد. هر روضه‌ی خانگی، چراغی است برای بیداری دل‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی بر محور ولایت».

دبیر کمیته بانوان قرارگاه بلاغ مبین در پایان خاطرنشان کرد این با تشکیل ستاد مرکزی و ستاد استانی در آ ستانه ایام فاطمیه با محوریت وعده‌های نصرت الهی آغاز خواهد شد و روش ثبت نام و درخواست متعاقباً اعلام خواهد گردید؛ د راین طرح به دنبال این هستیم، فرهنگ فاطمی را بدون داشتن هزینه‌های اضافی ترویج نمائیم.

