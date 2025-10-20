آغاز غربالگری بینایی کودکان در دیواندره به مناسبت روز جهانی عصای سفید

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیواندره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح غربالگری بینایی کودکان در این شهرستان به مناسبت روز جهانی عصای سفید خبر داد و گفت: این طرح با محوریت پیشگیری از تنبلی چشم و شناسایی مشکلات بینایی در کودکان خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، از تاریخ ۲۸ مهرماه آغاز شده است.

قادر فیضی گفت: این طرح به منظور شناسایی به موقع اختلالات بینایی و جلوگیری از عوارض جبران‌ناپذیر، ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: با استفاده از تجهیزات تخصصی، سنجش دقیق بینایی کودکان در مراکز بهزیستی صورت می‌گیرد و در صورت شناسایی موارد مشکوک، کودکان به مراکز تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، پیشگیری از بروز مشکلات بینایی از جمله «تنبلی چشم» است و این اقدامات می‌تواند گامی مؤثر در کاهش معلولیت‌های بینایی در آینده و ارتقای سلامت جامعه به ویژه در میان اقشار نیازمند باشد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دیواندره خاطر نشان کرد: طرح غربالگری بینایی در دیواندره با همکاری واحد پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان و مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی (کد ۱۹۲۴) اجرا می‌شود و کارشناسان معتقدند که اجرای مداوم چنین طرح‌هایی در سراسر کشور، نقش مهمی در تحقق عدالت در سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودکان خواهد داشت.