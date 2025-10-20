به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «دوشنبه‌های ایمنی» با هدف پیگیری پرونده ساختمان‌های بحرانی باقیمانده امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور ولی‌الله مهبودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ شهرداری تهران برگزار شد.

مهبودی در حاشیه بازدید در جمع اصحاب رسانه با اشاره به ضعف در رعایت مقررات ایمنی، اظهار کرد: در ساختمانی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، الزامات قانونی ایمنی رعایت نشده و در برخی موارد نیز این مقررات با پرداخت جریمه یا دور زدن قانون نادیده گرفته می‌شود. همین سهل‌انگاری‌ها درنهایت منجر به بروز مشکلاتی می‌شود که امروز نمونه آن را در این ساختمان مشاهده کردیم.

مهبودی تصریح کرد: در این بازدید مقرر شد همه ساکنان، مالکان، شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر برای رفع نواقص ایمنی اقدام کنند. سازمان آتش‌نشانی نیز تأکید کرده است که اقدامات ایمنی آتش‌نشانی ساختمان باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ بر همین اساس، مهلت دوماهه برای اجرای اصلاحات آتش‌نشانی در نظر گرفته شده است.

وی درباره وضعیت سازه‌ای ساختمان نیز گفت: این ساختمان در رده کم‌خطر قرار دارد و از نظر ایمنی سازه‌ای مشکل حادی ندارد اما مقرر شده مقاوم‌سازی لازم تا پایان سال انجام شود تا اطمینان کامل از ایمنی آن حاصل شود.

قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در حاشیه این بازدید گفت: در راستای اجرای طرح رسیدگی به ساختمان‌های پرخطر، امروز سومین بازدید میدانی را با اولویت اماکنی که بیش از ۱۰ بار اخطار ایمنی دریافت کرده‌اند، انجام دادیم. متأسفانه برخی از این ساختمان‌ها با وجود اخطارهای مکرر، هنوز هیچ اقدامی برای رفع خطر انجام نداده‌اند.

وی افزود: با ورود دادستانی و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تیم‌های مشترک به‌صورت میدانی از این ساختمان‌ها بازدید می‌کنند تا مشخص شود مشکل اصلی در مسیر ایمن‌سازی چیست. در بازدید امروز مشخص شد ساختمانی با حدود ۱۸۰ ساکن نه تأییدیه ایمنی از آتش‌نشانی دارد و نه هیچ‌گونه عملیات ایمن‌سازی در آن انجام شده است.

محمدی ادامه داد: در این بازدید، ساکنان و مالکان نیز حضور داشتند و توضیحات خود را ارائه کردند. مقرر شد طی دو ماه آینده عملیات ایمن‌سازی آتش‌نشانی توسط سازنده انجام و سپس برای بررسی نهایی و دریافت تأییدیه به سازمان آتش‌نشانی ارسال شود. هدف ما این است که تا پایان سال، هم مشکل ایمنی و هم وضعیت سندی این ساختمان برطرف شود تا از فهرست ساختمان‌های ناایمن خارج شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره جزئیات نواقص این ساختمان گفت: هیچ‌گونه سیستم اعلام و اطفای حریق، تهویه و راه‌پله اضطراری ایمن در ساختمان وجود ندارد. همچنین سیم‌کشی‌های غیراستاندارد در پارکینگ یکی از خطرناک‌ترین بخش‌هاست که باید فوراً اصلاح شود.

محمدی با اشاره به گستردگی ساختمان‌های ناایمن در تهران خاطرنشان کرد: تا امروز حدود ۸۰ هزار ساختمان در سطح شهر به‌صورت حضوری مورد بازدید قرار گرفته‌اند و برای آن‌ها دستورالعمل ایمنی صادر شده است. از میان ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر داشتیم که تعداد آن‌ها با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه قضائی به ۵۶ مورد کاهش یافته است. هدف ما این است که تا پایان سال این عدد به حداقل ممکن برسد.

وی در پایان گفت: ساختمان‌های ناایمن در تهران ترکیبی از واحدهای تجاری، درمانی و مسکونی هستند.