  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

برگزاری گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مصطفی خمینی

برگزاری گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مصطفی خمینی

مراسم گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت علامه شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی (ره)، به همت مجموعه‌های فعال حوزوی در عرصه مطالعات سیره و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت سید مصطفی خمینی (ره) عصر روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی و حجت الاسلام والمسلمین سید علی اشکوری همراه خواهد بود و محققان و علاقه‌مندان حوزه اندیشه امام خمینی (ره) در آن حضور خواهند یافت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آئین در قم، بیت حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و به میزبانی مجموعه‌های فعال حوزوی در عرصه مطالعات سیره و اندیشه امام خمینی (ره) سامان یافته است.

هدف از برگزاری این برنامه، یادآوری مقام علمی و اخلاقی شهید سید مصطفی خمینی (ره) و تبیین جایگاه ممتاز او در گسترش تفکر انقلابی، تربیت شاگردان متعهد و دفاع از اصول اجتهاد پویا و عقلانیت دینی در سال‌های پیش از انقلاب عنوان شده است.

کد خبر 6628459
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها