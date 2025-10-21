برگزاری گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مصطفی خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت سید مصطفی خمینی (ره) عصر روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی و حجت الاسلام والمسلمین سید علی اشکوری همراه خواهد بود و محققان و علاقه‌مندان حوزه اندیشه امام خمینی (ره) در آن حضور خواهند یافت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آئین در قم، بیت حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و به میزبانی مجموعه‌های فعال حوزوی در عرصه مطالعات سیره و اندیشه امام خمینی (ره) سامان یافته است.

هدف از برگزاری این برنامه، یادآوری مقام علمی و اخلاقی شهید سید مصطفی خمینی (ره) و تبیین جایگاه ممتاز او در گسترش تفکر انقلابی، تربیت شاگردان متعهد و دفاع از اصول اجتهاد پویا و عقلانیت دینی در سال‌های پیش از انقلاب عنوان شده است.