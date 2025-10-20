به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در این نشست که با هدف تقویت همکاری‌های استراتژیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه برگزار شد؛ دوطرف بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک با هدف خدمات رسانی هرچه بهتر به هموطنان تاکید کردند.

دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با اشاره پیشتازی این بانک در ارائه خدمات برتر ارزی به مشتریان و خلق محصولات جدید و نوآورانه در حوزه پولی ومالی، گفت: با ساختاری چابک و بهره مندی از نیروی انسانی جوان و نخبه؛ با تکیه بر شعار نوآوری در خدمت آماده کمک به شرکت ایرانسل برای خدمات رسانی بهتر این شرکت به هموطنان هستیم.

دکتر احمدی گفت: عزم بانک شهر و ایرانسل برای ایجاد همکاری‌های بلندمدت، استراتژیک و فناورانه در خدمت‌رسانی به مشتریان؛ نشان می‌دهد که دو مجموعه در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت خدمات گام‌های مؤثری برمی‌دارند.

علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل هم در این دیدار بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی برای توسعه زیرساخت‌ها را امری ضروری عنوان کرد و نقش همکاری با بانک شهر در گسترش خدمات نوین به مشترکان را برجسته دانست.