مخبر: تحول بدون آموزش و پرورش محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان نمونه کشوری، بر نقش بنیادین این نهاد در پیشرفت و توسعه ملی تأکید کرد و گفت: تحول در کشور، اگر از آموزش و پرورش آغاز نشود، محکوم به شکست است.
وی اظهار داشت: ما کشوری غنی با منابع عظیم نفت، گاز، معادن، کشاورزی و دریا هستیم، اما تا زمانی که انسانهای توسعهیافته نداشته باشیم، این ظرفیتها بالفعل نخواهند شد. توسعه باید از انسان آغاز شود که آموزش و پرورش محور اصلی آن است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهم آموزش و پرورش در برنامه و بودجه دولتها کمتر از جایگاه واقعی آن است، افزود: در حالی که آموزش و پرورش نزدیک به ۴۰ درصد وزن دولت را دارد، اما آنگونه که باید در برنامهریزیها دیده نشده و این غفلت، لطمه بزرگی به نظام توسعه کشور وارد کرده است.
مخبر با اشاره به لزوم بازنگری در محتوای آموزشی گفت: محتوای فعلی کتابهای درسی نمیتواند نسلی را تربیت کند که در آینده توان حل مسائل کشور را داشته باشد. تربیت انسانهای مقاوم، خلاق و توانمند باید در مرکز برنامههای آموزشی قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقاومت فقط مربوط به میدان جنگ و دفاع نیست؛ یک کودک نیز باید از همان سالهای نخست زندگی، در برابر مشکلات، روحیه ایستادگی و امید را بیاموزد. بسیاری از نخبگان و مدیران موفق کشور از همین روحیه برخاستهاند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر جایگاه معلمان در شکلگیری هویت و پیشرفت کشور گفت: در طول زندگی افراد هیچ قشری به اندازه معلمان الهامبخش نیستند. معلمان، سرمایههای واقعی توسعهاند.
وی با اشاره به شرایط کنونی دولت تصریح کرد: خوشبختانه امروز در دولت افرادی حضور دارند که خود معلم و از بدنه آموزشی کشور هستند و نگاه عمیق و دلسوزانهای به این حوزه دارند. با این حال، حجم مشکلات کشور اجازه نمیدهد به فوریت همه اهداف و دغدغههای آنان در این زمینه به طور کامل اجرا شود.
