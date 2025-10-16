  1. سیاست
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

تسلیت مخبر در پی درگذشت فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج

مشاور و دستیار رهبر انقلاب طی پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت سردار سرافراز علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس موجب تأثر عمیق اینجانب شد.

وی چه در ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، چه در فرماندهی اسبق نیروی مقاومت بسیج و همچنین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، همواره منشأ اثر و مدیری طراز اول بود.

این مصیبت را به خانواده محترم، همرزمان و جامعه بزرگ ایثارگری تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید عزیز، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد مخبر

حسین کشتکار

