سومین شماره مجله «سُها» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شماره مجله «سُها» که به نقشآفرینی بیبدیل زنان در مسیر پیشرفت کشور میپردازد، منتشر شد. این مجله ۲۰۰ صفحهای که از سوی «خانه هنر و رسانه پیشرفت» و به سفارش مرکز راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده، داستانهای موفقیت و تاثیرگذاری زنان در حوزههای علم، فناوری، اقتصاد و فرهنگ را به تصویر کشیده است.
این مجله با هدف روایت حضور و تأثیر زنان در حوزههای مختلف پیشرفت، به ویژه در عرصه علم و فناوری، از سوی «خانه هنر و رسانه پیشرفت» و به سفارش معاونت راهبری امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تولید شده است. همچنین، مجله «سُها» تلاشی برای روایت داستانها و دستاوردهای زنان الهامبخش در مسیر پیشرفت کشور است.
در این شماره، خوانندگان با روایتهایی شگفتانگیز از دانشمندان، کارآفرینان، مادران و فعالان اجتماعی آشنا میشوند که هرکدام به نوعی چراغ راه پیشرفت کشور شدهاند. مطالبی مانند «زنان، رکن اقتدار و پیشرفت»، «وقتی نانو به داد برق قدرت میرسد»، «از بیاعتمادی تا کارآفرینی» و «قصههایی از مادرانهها و همسرانههای پیشرفت» بخشی از صفحات جذاب این شماره هستند.
مجله «سُها» در تلاش است با بیان داستانهای واقعی، الهامبخش نسلی باشد که میخواهد مسیر موفقیت را با حضور زنان قدرتمند ادامه دهد.
خوانندگان عزیز میتوانند جهت تهیه شماره سوم مجله «سُها» به آیدی @soha_magiran پیام ارسال کنند.
