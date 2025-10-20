  1. استانها
ثبت جهانی ۷ محصول معدنی خراسان جنوبی

بیرجند – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ثبت جهانی هفت محصول معدنی این استان خبر داد و گفت: این ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری می‌تواند ظرفیت صادراتی استان را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی که به ریاست استاندار و با حضور مدیران اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست ۳۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که ۲۹ مورد آن به تصویب رسید و یک مصوبه نیز برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.

وی با اشاره به ثبت جهانی محصولات معدنی استان افزود: با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق مدیریت فضای کسب‌وکار، موفق شدیم هفت محصول معدنی خراسان جنوبی را در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ثبت کنیم.

پارسا ادامه داد: ثبت جهانی آن‌ها می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقاء جایگاه معدنی خراسان جنوبی مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه رفع موانع بانکی و تأمین اجتماعی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی استان است، تأکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی، بانک یا نهاد خدمات‌رسانی، حق ندارد بدون مصوبه رسمی کارگروه تسهیل استان نسبت به اقدام قضایی یا مسدودسازی حساب واحدهای تولیدی اقدام کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به نقش این کارگروه در حمایت از تولید گفت: حفظ اشتغال، پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و استمرار تولید باید در اولویت تصمیم‌گیری دستگاه‌های دولتی باشد.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، همکاری مؤثر و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای عبور از مشکلات و پایداری تولید در استان فراهم کند.

