شکارچی غیرمجاز در دلفان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی مبنی بر اینکه یک نفر در امر شکار غیرمجاز حیوانات وحشی فعالیت دارد، موضوع در دستور کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از مخفیگاه فرد موردنظر اجزای دو رأس قوچ، یک رأس گوزن، یک رأس کل، ۱۶ قطعه کبوتر و سه قبضه سلاح غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با بیان اینکه فرد متخلف حسب دستور مقام قضائی به دستگاه ذی‌صلاح معرفی شد، گفت: شهروندان از طریق تلفن ۱۱۰ خدمتگزاران خود را مثل همیشه در برخورد با مجرمان یاری کنند.