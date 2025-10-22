کشف بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح در عملیات پلیس تهران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا اعلام کرد: با هدف ارتقای امنیت عمومی و مقابله مؤثر با باندهای سازمانیافته، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در عملیاتی منسجم و گسترده موفق به انهدام یک باند توزیع و فروش سلاح گرم در پایتخت شد.
وی افزود: در جریان این عملیات که در سه نقطه مختلف شهر تهران بهصورت همزمان اجرا شد، اعضای شبکهای که در زمینه خرید و فروش سلاح گرم فعالیت میکردند شناسایی و دستگیر شدند.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح کمری، انواع مهمات و تجهیزات مربوطه کشف و ضبط شد.
