شایعه الحاق پالایشگاه بیدبلند به هندیجان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخبار غیررسمی درباره الحاق تاسیسات نم زدایی رگ سفید (و پالایشگاه بیدبلند) به شهرستان هندیجان، فرماندار شهرستان بهبهان با ارسال نامه‌ای رسمی به استانداری خوزستان، این ادعا را کاملاً غیرواقعی و فاقد اعتبار قانونی خواند.

بر اساس مدارک رسمی وزارت نفت، شرکت هلدینگ خلیج فارس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محل استقرار این تأسیسات در محدوده روستای داربهاره از دهستان درونک، بخش زیدون تعیین و به عنوان بخشی از خاک شهرستان بهبهان به ثبت رسیده است.

فرماندار شهرستان بهبهان در ادامه با درخواست از مردم منطقه برای حفظ آرامش و خویشتنداری، تأکید کرد: همشهریان گرامی به اخبار غیررسمی و محافل مجازی بدون منبع موثق توجهی نکنند و بدانند که حقوق قانونی و جغرافیایی آنان از طریق مراجع رسمی و با رعایت کامل ضوابط تقسیمات کشوری همواره پیگیری می‌شود.

در این نامه تصریح شده است: هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح بوده و اظهار نظرهای سلیقه‌ای و خارج از این چارچوب، اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.