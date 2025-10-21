درخواست تسهیل صدور ویزا برای بیماران افغانستانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس بیمارستان‌های وهاج دوشنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه فرصت‌های سرمایه گذاری ایرلن و افغانستان در جمع خبرنگاران برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی بیرجند را به عنوان یک اقدام بی‌نظیر در راستای تقویت روابط بهداشتی، درمانی و گردشگری سلامت میان ایران و افغانستان یاد کرد.

فعال حوزه سلامت کشور افغانستان با تأکید بر اهمیت اینگونه رویدادها گفت: نمایشگاه بیرجند نه تنها فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و تجهیزات پزشکی ایران است، بلکه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی نیز خواهد بود.

دکتر وهاج به چالش‌های موجود در زمینه تبادلات درمانی میان دو کشور اشاره کرد و به ویژه بر مسئله ویزا تأکید کرد.

به گفته وهاج، در حال حاضر بسیاری از بیماران افغان برای دریافت خدمات درمانی با مشکلات زیادی در مراحل دریافت ویزا مواجه هستند، چرا که این فرآیند به درستی اجرا نمی‌شود.

وی از مسئولان دو کشور خواست تا در زمینه تسهیل صدور ویزا برای بیماران افغان اقدامات جدی‌تری انجام دهند تا هیچ‌گونه مشکلی برای دسترسی آنها به خدمات درمانی پیش نیاید.

دکتر وهاج تاکید کرد: برای جلوگیری از این مشکلات نیاز است تا بیمارستان‌های مرزی در نقاط صفر مرزی و مناطق رسمی مرزی ایجاد شود تا افغان‌ها بتوانند بدون نیاز به گذرنامه یا ویزا به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند.

در همین راستا، وی افزود: ایجاد مراکز درمانی مجهز در نقاط مرزی و تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته و پزشکان با تجربه در این مراکز می‌تواند به‌طور چشمگیری به کاهش مشکلات درمانی بیماران افغان کمک کند.

دکتر وهاج در ادامه به اهمیت همکاری‌های دوجانبه میان ایران و افغانستان در بخش گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: نمایشگاه بیرجند آغازگر فصلی جدید از همکاری‌ها در زمینه گردشگری سلامت است.

وی بیان کرد: افغانستان به دلیل وضعیت خاص خود، نیازمند زیرساخت‌های بهداشتی به‌روز و دسترسی به خدمات پزشکی با کیفیت است و ما در این راستا می‌توانیم همکاری‌های بیشتری با ایران داشته باشیم.

به گفته وی، در ماه‌های آینده، سه نمایشگاه مهم در افغانستان برگزار خواهد شد که شرکت‌های ایرانی، به ویژه از استان خراسان جنوبی، می‌توانند در آن‌ها حضور داشته باشند و محصولات و خدمات خود را معرفی کنند، این نمایشگاه‌ها در شهرهای قندهار، کابل و فرا برگزار می‌شوند و بخش بزرگی از آنها به موضوعات پزشکی و درمانی اختصاص دارد.

دکتر وهاج از تمامی شرکت‌های ایرانی خواست تا با حضور در این نمایشگاه‌ها، نه تنها فرصت‌های تجاری خود را افزایش دهند، بلکه به تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی دو کشور کمک کنند.

دکتر وهاج همچنین از وزارت بهداشت و درمان ایران و سایر نهادهای دولتی و خصوصی خواست تا در جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در افغانستان و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، همکاری‌های بیشتری داشته باشند.

وی در پایان گفت: افغانستان هنوز در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی و دارو به کمک‌های بیشتری نیاز دارد و با همکاری ایران می‌توان بسیاری از مشکلات بهداشتی را در این کشور برطرف کرد.