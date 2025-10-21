  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

صالح: آتش سوزی منزل مسکونی در بلوار بهمن مشهد با یک نفر مصدوم مهار شد

صالح: آتش سوزی منزل مسکونی در بلوار بهمن مشهد با یک نفر مصدوم مهار شد

مشهد- معاونت عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از اطفای حریق یک منزل مسکونی در بلوار بهمن و تحویل تنها مصدوم حادثه به اورژانس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک منزل مسکونی ویلایی در بلوار بهمن، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۹ و ۲۱ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

وی افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق که در طبقه اول به وقوع پیوسته بود، مهار و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد، تنها مصدوم این حادثه مردی حدوداً ۵۵ ساله بود که تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شد.

صالح ضمن تاکید بر بررسی سیم کشی در ساختمانهای قدیمی از شهروندان خواست نسبت به رعایت نکات ایمنی دقت کافی را داشته باشند.

