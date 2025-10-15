  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

صالح: انفجار یک منزل مسکونی در مشهد منجر به مصدومیت ۳ آتش نشان شد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از حادثه انفجار توأم با حریق یک منزل مسکونی در بلوار پیامبر اعظم خبر داد و گفت: در این رابطه سه آتش نشان مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر انفجار توأم با حریق یک منزل مسکونی در پیامبر اعظم (ص) بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۴ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: با حضور آتش نشانان مشخص شد دپوی تعدادی ۲۰ لیتری بنزین در زیرزمین منزل منجر به نشت و انفجار شده است.

وی تصریح کرد: با سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق اطفا شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

به گفته صالح در این حادثه ۳ آتش نشان دچار مصدومیت شدند.

