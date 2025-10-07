  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

نجمی: آتش‌سوزی انبار پارکینگ بازار الماس شرق مشهد مهار شد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان پنج ایستگاه برای مهار حریق در یکی از مجتمع های تجاری منطقه سپاد خبر داد.

آتشپاد دوم حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۴۴ سه شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۴) در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق در پارکینگ یکی از مرکز تجاری سپاد، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۲۱, ۳۸، ۳۳، ۱ و ۲۸ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: این حریق در کوتاهترین زمان ممکن با سرعت عمل بالای آتش نشانان مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

وی گفت: با توجه به حجم بالای دود در محل حادثه آتش نشانان پس از اطفا نسبت به تهویه با استفاده از دستگاه توربوفن اقدام کردند و پس از ایمن سازی محل به ماموریت خود پایان دادند.

