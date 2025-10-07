آتشپاد دوم حسن نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۱:۴۴ سه شنبه (۱۵ مهر ۱۴۰۴) در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق در پارکینگ یکی از مرکز تجاری سپاد، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۲۱, ۳۸، ۳۳، ۱ و ۲۸ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: این حریق در کوتاهترین زمان ممکن با سرعت عمل بالای آتش نشانان مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

وی گفت: با توجه به حجم بالای دود در محل حادثه آتش نشانان پس از اطفا نسبت به تهویه با استفاده از دستگاه توربوفن اقدام کردند و پس از ایمن سازی محل به ماموریت خود پایان دادند.