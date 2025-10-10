خبرگزاری مهر، گروه استانها: سید متین رضوی، با گسترش ساخت‌وساز ساختمان‌های مرتفع در نیشابور، نبود ماشین نردبان آتش‌نشانی زنگ خطر جدی برای ایمنی شهر به صدا درآورده است؛ حادثه اخیر آتش‌سوزی در سبزوار نشان داد که کمبود این تجهیزات می‌تواند به بحرانی انسانی منجر شود.

حادثه تلخ آتش‌سوزی در یک ساختمان مرتفع در سبزوار که در ۲۷ شهریور امسال رخ داد و منجر به مصدومیت بیش از ۵۰ نفر شد، زنگ خطری جدی برای شهرهای بزرگ خراسان رضوی به‌ویژه نیشابور به صدا درآورد؛ شهری که رشد ساخت‌وسازهای مرتفع در آن ادامه دارد اما هنوز از داشتن ماشین نردبان آتش‌نشانی محروم است.

اگر سقف هفتم ساختمانی در نیشابور آتش بگیرد، آتش‌نشانی نردبان ندارد

مهدی دونده، معاون استاندار خراسان رضوی در خصوص عدم وجود نردبان آتش نشانی در نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قانون‌گذار باید موضوع مرتفع‌سازی را با دقت بیشتری ببیند؛ وقتی مجوز ساخت طبقات بالا داده می‌شود، باید تجهیزات ایمنی و اطفای حریق نیز متناسب با آن تأمین شود.

معاون استاندار خراسان رضوی افزود: اگر سقف هفتم ساختمانی در نیشابور دچار حریق شود، آتش‌نشانی نردبان ندارد و امدادرسانی با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد.

وی با اشاره به وجود شهرک‌های صنعتی در حاشیه شهر گفت: احتمال وقوع حریق‌های گسترده در این مناطق نیز وجود دارد و لازم است تجهیزات آتش‌نشانی نیشابور به‌ویژه ماشین نردبان هرچه سریع‌تر تقویت شود.

دونده تأکید کرد: انتظار داریم مدیران کشوری و استانی و نمایندگان مجلس برای تأمین بودجه خرید نردبان آتش‌نشانی نیشابور ورود جدی‌تری داشته باشند.

ماشین نردبان آتش‌نشانی برای نیشابور یک ضرورت است

سید حسن میرفانی، شهردار نیشابور، نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به توسعه ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه در نیشابور، دسترسی به طبقات بالا برای نجات شهروندان در حوادث آتش‌سوزی حیاتی است و وجود ماشین نردبان آتش‌نشانی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.

شهردار نیشابور افزود: هزینه خرید این خودرو بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و با وضعیت فعلی بودجه شهرداری نیشابور، امکان تأمین آن بدون حمایت دولت و وزارت کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: طبق استانداردهای جمعیتی، شهری با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت باید حدود ۲۰۰ نیروی آتش‌نشانی داشته باشد، اما اکنون تنها ۱۲۰ نفر فعال هستند که نشان‌دهنده کمبود حدود ۸۰ نیرو در این حوزه است.

از ماشین نردبان آتش نشانی ۸۰۰ میلیون تومانی تا ۱۷۰ میلیارد تومانی !

ابوالفضل اسدی، رییس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عدم وجود نردبان و پلتفرم بالابر در آتش نشانی در نیشابور به ۲۰ سال قبل باز می گردد و از گذشته مدیران آتش نشانی دغدغه تامین این نیاز مهم را در آتش نشانی شهرداری نیشابور داشتند.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور افزود: در ۲۰ سال گذشته قیمت این نردبان آتش نشانی برای شهر نیشابور حدود ۸۰۰ میلیون تومان بود و مصوبات لازم را نیز داشت.

وی بیان کرد: مکاتبات زیادی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداری و فرمانداری نیشابور داشته ایم و با توجه به شرایط جغرافیایی این شهر از ۹ مرکز استان در جایگاه بالاتری قرار دارد.

اسدی ابراز کرد: متاسفانه یک تقسیم بندی اشتباهی در سازمان شهرداری ها صورت گرفته است که شهرها را به مراکز استان و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و شهرهای بین ۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر تقسیم بندی کردند و در حال حاضر امکاناتی که از سوی وزارت کشور برای تامین نردبان آتش نشانی صورت می گیرد، بدون توجه به شاخصه های جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و وسعت اولویت نردبان با مراکز استان ها قرار گرفته است.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور تاکید کرد: شاخصه های شهری نیشابور از مراکز استانی چون بیرجند، بجنورد و ایلام در جایگاه بالاتری قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: با توجه به شاخص های اولویتی وزارت کشور عملا تجهیزات مورد نیاز به سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور اختصاص پیدا نمی کند و از این جهت تصمیم برآن شد شهرداری نیشابور نسبت به تامین نردبان آتش نشانی اقدام کند.

اسدی اظهار کرد: ۲ مرتبه اقدام لازم برای خریداری نردبان آتش نشانی صورت گرفته است که در زمانی با همکاری نماینده سابق مجلس خانم چنارانی اقدام اولیه صورت گرفت که در آن زمان قیمت نردبان حدود ۵۴ میلیارد تومان بود و قرار بود نصف مبلغ از سوی شهرداری و نصف دیگر مبلغ از اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس و وزارت کشور تامین اعتبار گردد اما نتیجه ای از آن پیگیری سال ۱۴۰۲ عاید شهرداری نیشابور نشد.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با هیئتی از شهرداری نیشابور در نمایشگاه ماشین آلات آتش نشانی که در تهران برگزار شد جلسه ای با شرکت راهدار صنعت ماشین که نماینده رسمی شرکت روزن باور اتریش در ایران است برگزار شد و قیمت اولیه ای برای نردبان ۳۲ متری که اعلام شده بود حدود ۸۵ میلیارد تومان بود اما شرکت سنگین کار قیمت پایین تری را اعلام کرده بود که باعث اختلاف قیمت در جلسه با شهردار شده بود.

وی افزود: بنا به اختلاف صورت گرفته تصمیم گرفتیم بازدیدی از شرکت سنگین کار انجام شود و در آن بازدید متوجه شدیم قطعاتی را از ترکیه و چین وارد کشور کرده بودند و این ماشین نردبان آتش نشانی در داخل ایران بر روی شاسی خودروی دوو مونتاژ کرده بودند اما این ماشین نردبان استانداردهای لازم را نداشت و بنا به استعلام از سازمان شهرداری‌ها این نردبان قابلیت بیمه ندارد و استاندارد لازم را شامل نمی شود.

اسدی بیان کرد: پس از ناکامی در شرکت قبلی با شرکت راهدار صنعت ماشین جلسه ای گذاشتیم که از طرفی مدیرعامل این شرکت نیز نیشابوری بود و قیمت ماشین را ۸۵ میلیارد تومان اعلام کردند که بنا به دستور شهردار قرار شد مبلغ اولیه ۲۵ میلیارد تومان و ۶ عدد چک ۱۰ میلیارد تومانی به شرکت پرداخت شود.

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری نیشابور ابراز کرد: پس از مذاکرات با شرکت تامین کننده بلافاصله لایحه خرید ماشین نردبان ۳۲ متری آتش نشانی شرکت روزن باور اتریش برای ارسال به شورای اسلامی شهر نیشابور تنظیم گردید که پس از دریافت لایحه آقای شکیبا رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور اعلام کردند چند مدتی دست نگه داشته شود تا مکاتباتی در خصوص ظرفیت مجلس و وزارت کشور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد که متاسفانه باتوجه به تقسیم بندی اشتباه سازمان شهرداری ها خودرویی به آتش نشانی نیشابور تخصیص داده نشدو عملا زمان انعقاد قرارداد با شرکت راهدار صنعت ماشین به اتمام رسید.

امکان تامین اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان برای شهرداری نیشابور وجود ندارد

وی عنوان کرد: قبل از جنگ ۱۲ روزه مجددا با شرکت راهدار صنعت ماشین مذاکراتی صورت گرفت و با توجه به افزایش قیمت ارز، ماشین نردبان آتش نشانی از ۸۵ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده بود و در آخرین مذاکره ماه گذشته قیمت این نردبان به ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده بود که اکنون دیگر تامین اعتبار چنین مبلغی در توان شهرداری نیشابور نیست.

اسدی گفت: میانگین سنی ناوگان آتش نشانی شهرداری نیشابور بالای ۲۵ سال است و قدرت مانور این ماشین آلات در سطح شهر بسیار پایین است.

خطر در کمین آپارتمان‌های نیشابور

در شرایطی که شهر نیشابور با شتاب در مسیر توسعه شهری و افزایش ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پیش می‌رود، نبود نردبان آتش‌نشانی، همچون زنگ خطری جدی در گوش مدیران شهری و استانی طنین‌انداز است.

تجربه تلخ سبزوار نشان داد که تأخیر در تأمین تجهیزات ایمنی می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد؛ فاجعه‌ای که در نیشابور، شهری با تراکم جمعیتی بالا و خیابان‌های باریک، ممکن است به‌مراتب سنگین‌تر و دردناک‌تر باشد.

امروز آتش‌نشانان نیشابوری همچنان بدون نردبان، در سایه کمبود تجهیزات و نیرو، مأموریت نجات مردم را بر دوش دارند و چشم‌انتظار تصمیمی ملی برای پایان ۲۰ سال انتظار هستند.