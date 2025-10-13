  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

صالح: انفجار توام با حریق یک منزل مسکونی در مشهد با ۲ مصدوم همراه بود

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از انفجار توام با حریق یک منزل مسکونی در خیابان شیرودی با دو مصدوم خبر داد و جزییات حادثه را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: شامگاه دوشنبه در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر انفجار توأم با حریق یک باب منزل مسکونی در خیابان شیرودی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۲۰ به محل حادثه اعزام شدند و عملیات را آغاز کردند.

وی در ادامه گفت: در این حادثه موج انفجار منزل ویلایی دو طبقه به مغازه مجاور منزل و یک دستگاه خودرو سمند نیز آسیب وارد کرد و موجب مصدومیت خانمی میانسال داخل منزل و یک آقا در مغازه مجاور شد که هر دو نفر توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند

به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد، آتش نشانان پس از اطفای حریق نسبت به ایمن سازی محل اقدام کردند

صالح، اظهار نظر درباره علت دقیق حادثه را مستلزم بررسی‌های بیشتر دانست.

کد خبر 6621466

