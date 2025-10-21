به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس جاننثاری صبح سهشنبه در جلسه درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با موضوع نظام اقتصادی اسلام با اشاره به اینکه برای بهرهبرداری از اقتصاد اسلامی که در مقایسه با اقتصاد غربی کامل و بدون نقص است باید آن را بفهمیم، اظهار کرد: برخی قوانین علم اقتصاد از واضحات است که در آنها بحثی نیست و در همه اقتصادها از این واضحات بهرهبرداری میشود اما نکته اینجاست که در کنار علم اقتصاد، باید قواعد کلی اقتصاد اسلامی را نیز لحاظ کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بر طبق یک اصل علمی، میزان بهرهوری و سود تابع میزان عرضه و تقاضا است، ادامه داد: اقتصاد اسلامی اما باید در این عرضه و تقاضا دخالت کند و مثلاً وقتی عرضه کم میشود، علتیابی کند و جلوی سودجویانی بایستد که عرضه را کم میکنند تا قیمتها افزایش یابد.
فهم عمیق و اجتهاد در مسائل اقتصادی اسلام
جاننثاری با تأکید بر اینکه ورود به مسائل اقتصادی باید با فهم عمیق و اجتهاد باشد، تصریح کرد: نباید تنها به یک حدیث خاص اکتفا کرد بلکه مجموع احادیث را باید با هم ببینیم.
وی با اشاره به حدیثی از امام سجاد (ع) که فرمودند «مرا با گرانی چه کار؟ اگر گران شود رزق آن بر خداست و اگر ارزان شود هم رزق بر خداست»، افزود: این کلام حضرت بدان معنا نیست که دست روی دست گذاشته شود و دخالت و نظارت نباشد و قیمتها رها شوند؛ امام (ع) درواقع قائلند زمانی که جامعه بر مدار خدایی باشد و انسانها عمداً تصرفات مغرضانه و نابخردانه نداشته باشند، طبیعتاً فراوانی خواهد بود و قیمتها هم پایین است.
جاننثاری با تصریح اینکه زمانی که انسان دخالت میکند و اسباب بازار به دست انسان قرار میگیرد قیمتها هم مختل میشود، افزود: مثلاً یک زمانی سودجویان برای کم شدن اجناس و اختلال در نظام عرضه و تقاضا، کالاها را در دریا میریزند تا کمیاب و گران شود و این مصداق دخالت است که اقتصاد اسلامی با آن مبارزه میکند، اسلام همچنین با پدیدهای نامبارکی همچون احتکار به شدت مبارزه میکند.
وی با تصریح اینکه امیرالمومنین (ع) در نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر بر عادلانه بودن قیمتها و اجتناب از احتکار تأکید دارند، بیان کرد: ایشان میفرمایند: «باید خرید و فروش به آسانی صورت گیرد و بر موازین عدل، به گونهای که در بها نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود».
جاننثاری با یادآوری اینکه اسلام علاوه بر کلیات در مسائل جزئی اقتصاد نیز قانون صریح دارد، ادامه داد: مثلاً در مسئله احتکار، از ارتکاب این عمل ناپسند به شدت نهی شده و حکمش این است که اجناس انبار شده را خارج کنند و با قیمت عادلانه در معرض خرید مردم قرار دهند، البته حاکم شرع باید جریمهای را نیز برای محتکران اعمال کند تا دیگران جرأت تکرار نداشته باشند.
احکام اسلامی اقتصاد جز به جز اجرایی نمیشود
وی اظهار کرد: حکم اسلام اما این است که اموال احتمالی نباید پلمپ و راکد شود بلکه از انبار خارج و به بازار وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد لذا دستورات را باید ریز به ریز عمل کنیم.
جاننثاری با تصریح اینکه اسلام برای جلوگیری از تورم راه حل دارد، افزود: اگر نظام عرضه و تقاضا برای اهداف سودجویانه مختل شود، تولیدات به بازار عرضه نشود، جلوی عرضه کارخانهها گرفته شود و اینها مصداق احتکار است که اسلام منع میکند.
این استاد حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نظام اقتصادی اسلام افراد را به فعالیتهای اقتصادی فردی و جمعی نافع، حلال و غیرمضر دعوت میکند، گفت: معاملات اسلامی با رعایت اصول اخلاقی صورت میگیرد؛ فعالیتهای اقتصادی دولت نیز باید در جهت عدالت و جلوگیری از شکاف طبقاتی و مراعات حال طبقات ضعیف جامعه باشد.
جاننثاری با تصریح اینکه مباحثی چون حلال و حرام خاص اقتصاد اسلامی بوده و در اقتصادهای شرقی و غربی جایگاهی ندارد، اضافه کرد: اخلاق باید در اقتصاد اسلامی رعایت شود اما این مهم نه در اقتصاد سرمایهداری غرب و نه در اقتصاد سوسیالیستی شرق جایی ندارد و اساساً مقوله انسان در این اقتصادها ارزشی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ارزش انسان در اقتصاد اسلامی بسیار والا است، گفت: امام علی (ع) زمانی که یک پیرمرد نصرانی را در حال گدایی دیدند فرمودند: «تا آن زمان که قدرت کار کردن داشت از او کار کشیدید و اینک که پیر شده و قدرت کار کردن ندارد، از تأمین روزی وی دریغ میورزید؟ از بیت المال زندگی او را تأمین کنید». پیداست که انسان برای اسلام ارزش دارد و کرامت و احترام دارد.
جاننثاری با تصریح اینکه ربا در نظام سرمایهداری وسیلهای برای سودآوری است، گفت: اسلام اما با قواعدی همچون زکات و قرضالحسنه به مبارزه با ربا برخاسته است همچنان که در آیه ۵۹ از سوره روم میفرماید: اموال و اجناسی را که [به صورت وام] به ربا میدهید تا در میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه از زکات میدهید که [به سبب پرداختنش] خشنودی خدا را میخواهید [مایه فزونی است]؛ پس این زکات دهندگانند که مال و ثوابشان دو چندان میشود.
اقتصاد مبتنی بر ربا از نگاه اسلام شکست خورده است
وی با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر ربا و سود آن از نگاه اسلام نابود و شکست خورده است، توضیح داد: طبق نص صریح قرآن، کسانی که برای کسب رضایت الهی زکات میدهند، مالشان چندین برابر میشود و مشمول برکت الهی هم در دنیا و هم در آخرت خواهند شد.
جاننثاری با استناد به فراز قرآنی «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ» (بقره/۲۷۶)، اظهار کرد: سنت الهی این است که مالی که از ربا به دست آید جز نابودی در انتظارش نیست اما در مقابل، رواج صدقه و انفاق باعث رشد اقتصادی جامعه خواهد شد همچنان که بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۲۶۱ سوره بقره، دانهای که یک فرد برای رضای الهی انفاق میکند، ۷۰۰ دانه میشود و به او باز میگردد.
استاد درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تشکیلات سودآوری که مدام در پی آزار مردم برای کسب سود بیشتر است، هیچ برکتی ندارد بلکه نابود میشود اما فعالیت اقتصادی که به مردم کمک کند یقیناً برکت الهی را برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت.
شکوفایی استعدادهای اقتصادی در پرتو قرضالحسنه
جاننثاری با یادآوری اینکه از دیدگاه اسلام رشد اقتصادی با فشار آوردن به مردم حاصل نمیشود، ادامه داد: رشد اقتصاد اسلامی در این است که دست مردم را بگیریم و اگر این اتفاق افتاد، رشد اقتصادی نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی کمک به اقتصاد مردم از طریق قرضالحسنه را عامل شکوفایی استعدادها دانست و گفت: مردم وقتی از حیث مالی توانمند شوند طبیعتاً دنبال راهاندازی یک حرفه و کار میروند و به چرخه تولید و سازندگی کشور کمک میکنند و سهمی در اقتصاد پیدا میکنند، ابتکار به خرج میدهند، رونق ایجاد میکنند و در یک کلام استعداد آنها شکوفا میشود.
جاننثاری با تصریح اینکه اگر استعدادهای اقتصادی جامعه شکوفا نشود ناهنجاریها و آسیبها در همه زمینهها ایجاد میشود، افزود: خانوادهای که در اثر پرداخت زیاد ربا دچار ورشکستگی میشود، طبعاً آن خانواده گرفتار آسیبهای زیادی خواهد شد که دامن جامعه را هم میگیرد و اسلام با این پدیدهها مبارزه میکند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اسلام افراد را به فعالیتهای اقتصادی تشویق میکند، ادامه داد: ربا در اسلام حرام است تا فعالیتهای اقتصادی فردی و جمعی زیاد شود و افراد به جای آنکه پولشان را صرف ربا کنند باید سرمایه خود را به کارهای اقتصادی اعم از راهاندازی شرکت، کارخانه، مضاربه و … وارد کنند.
جاننثاری با تصریح اینکه احکام اقتصادی اسلام را باید همانی که است عملیاتی کنیم، گفت: یکی از علتهایی که در اقتصاد دچار مشکل شدیم و موفق نبودیم این است که قوانین اقتصادی اسلام را به درستی اجرا نکردیم، البته در فهم احکام به لطف فقها و مراجع مشکلی نداشتیم اما منِ مجری به درستی و دقت عمل نکردم.
قوانین اقتصادی اسلام را به درستی اجرا نکردیم
این استاد حوزه علمیه بیان کرد: یک مصداقش همین احتکار است که انبار را پلمب میکنند و به حکم اسلام، اموال احتکاری را به قیمت عادلانه در معرض فروش قرار نمیدهند.
وی با ذکر مثال دیگری افزود: مضاربه را اگر به درستی بفهمیم و درست اجرا کنیم اقتصاد جامعه اسلامی شکوفا خواهد شد و مضاربه این است که فردی سرمایه دارد اما نمیتواند کار کند لذا سرمایهاش را در اختیار فرد توانمند برای کار قرار میدهد تا کار کند و سودها نصف شود یعنی اگر سودی حاصل نشد، فرد سرمایهدار هم سهمی عایدش نمیشود.
جاننثاری گفت: اگر فرد صاحب سرمایه بخواهد سود سرمایهاش را بدون توجه به سود و ضرر از صاحب کار بگیرد، این معامله فرقی با ربا ندارد و حرام است.
