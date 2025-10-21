رئیس تبلیغات بوشهر: ترویج فرهنگ فاطمی عامل استحکام بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح سه‌شنبه در نشست شورای تبلیغ که در دفتر امام جمعه عالیشهر و با حضور خطبای شهرستان برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت تبیین «حجاب فاطمی» و الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد که سخنرانان و مبلغین در منابر و برنامه‌های ایام فاطمیه با محوریت موضوعات «مقاومت» و «حجاب فاطمی» به بیان معارف دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی بپردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر افزود: ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه امروز، عاملی مؤثر در استحکام بنیان خانواده و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.