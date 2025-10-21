  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

رئیس تبلیغات بوشهر: ترویج فرهنگ فاطمی عامل استحکام بنیان خانواده است

رئیس تبلیغات بوشهر: ترویج فرهنگ فاطمی عامل استحکام بنیان خانواده است

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر گفت: ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه امروز، عاملی مؤثر در استحکام بنیان خانواده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شیخی صبح سه‌شنبه در نشست شورای تبلیغ که در دفتر امام جمعه عالیشهر و با حضور خطبای شهرستان برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت تبیین «حجاب فاطمی» و الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد که سخنرانان و مبلغین در منابر و برنامه‌های ایام فاطمیه با محوریت موضوعات «مقاومت» و «حجاب فاطمی» به بیان معارف دینی و ترویج سبک زندگی اسلامی بپردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر افزود: ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه امروز، عاملی مؤثر در استحکام بنیان خانواده و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

