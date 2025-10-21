دانشگاه مهارت استان سمنان ۳ هزار دانشجو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان صبح سه شنبه در جریان بازدید نماینده شاهرود و میامی از دانشکده مهارت آموزی دختران شاهرود بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در حال حاضر شامل چهار دانشکده فعال است و بیش از سه هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مختلف مهارتی مشغول به تحصیل هستند.

وی در خصوص دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود بیان داشت: این دانشکده با تنوع رشته‌ها و تعداد قابل توجه دانشجو، نقش محوری در تربیت نیروی متخصص و تکنسین‌های کارآمد در منطقه ایفا می‌کند.

سرپرست آموزشکده پسران سمنان واحد استانی دانشگاه مهارت سمنان گفت: افزایش چشمگیر دانشجویان و رشد تقاضا برای آموزش‌های مهارتی، نیازمند توجه ویژه به تأمین زیرساخت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی است. متأسفانه کمبود تجهیزات و محدودیت بودجه، روند توسعه را با کندی مواجه کرده است.

خیرخواهان درباره اهمیت مهارت‌آموزی اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی نباید صرفاً به عنوان یک گزینه آموزشی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک راهبرد اصلی در سیاست‌های اشتغال و توسعه اقتصادی کشور به آن نگریسته شود لذا ما در دانشگاه ملی مهارت استان، بر پرورش تکنسین‌های ماهر و آماده به کار تمرکز داریم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای روز بازار کار باشیم.

وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، گفت: برای تحقق این اهداف مهم، انتظار داریم مسئولان و سازمان‌های مرتبط حمایت‌های مالی لازم را برای تجهیز کارگاه‌ها، به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و رفع کمبودهای زیرساختی فراهم کنند.