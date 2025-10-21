  1. استانها
دانشگاه مهارت استان سمنان ۳ هزار دانشجو دارد

شاهرود- سرپرست آموزشکده پسران سمنان واحد استانی دانشگاه مهارت سمنان از تحصیل سه هزار دانشجو در دانشگاه ملی مهارت در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان صبح سه شنبه در جریان بازدید نماینده شاهرود و میامی از دانشکده مهارت آموزی دختران شاهرود بیان کرد: دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در حال حاضر شامل چهار دانشکده فعال است و بیش از سه هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته‌های مختلف مهارتی مشغول به تحصیل هستند.

وی در خصوص دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود بیان داشت: این دانشکده با تنوع رشته‌ها و تعداد قابل توجه دانشجو، نقش محوری در تربیت نیروی متخصص و تکنسین‌های کارآمد در منطقه ایفا می‌کند.

سرپرست آموزشکده پسران سمنان واحد استانی دانشگاه مهارت سمنان گفت: افزایش چشمگیر دانشجویان و رشد تقاضا برای آموزش‌های مهارتی، نیازمند توجه ویژه به تأمین زیرساخت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی است. متأسفانه کمبود تجهیزات و محدودیت بودجه، روند توسعه را با کندی مواجه کرده است.

خیرخواهان درباره اهمیت مهارت‌آموزی اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی نباید صرفاً به عنوان یک گزینه آموزشی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک راهبرد اصلی در سیاست‌های اشتغال و توسعه اقتصادی کشور به آن نگریسته شود لذا ما در دانشگاه ملی مهارت استان، بر پرورش تکنسین‌های ماهر و آماده به کار تمرکز داریم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای روز بازار کار باشیم.

وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه، گفت: برای تحقق این اهداف مهم، انتظار داریم مسئولان و سازمان‌های مرتبط حمایت‌های مالی لازم را برای تجهیز کارگاه‌ها، به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و رفع کمبودهای زیرساختی فراهم کنند.

