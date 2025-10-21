به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های قرآنی درباره «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» که امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه در مجتمع شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد، از مجموعه‌های مؤثر و رسانه‌هایی که در این نهضت کار ویژه‌ای انجام داده‌اند و همچنین سازمان‌ها و نهادهایی که در این مسیر همراهی کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه اصل مسئله ما قرآن است بیان کرد: این کار از آن‌جا آغاز شد که جمعی از نهادها و سازمان‌ها به دستور و مطالبه رهبری گرد هم آمدند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان این نکته که قرآن باید به متن زندگی مردم تبدیل شود و مسائلی مانند حوادث غزه نیز باید با تأمل در آیات مرتبط با آن‌ها، مورد توجه قرار گیرد، گفت: این موج قرآنی نباید تنها به داخل کشور محدود شود؛ البته اولویت اصلی، جدی‌گرفتن درون‌مرزی است، اما ابعاد بین‌المللی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

قمی اعلام کرد: هر نهاد یا فردی که آمادگی اینکه دبیرخانه این طرح را بر عهده بگیرد، همان روز آن را تحویل خواهیم داد و همه دستگاه‌ها برای پیشبرد این کار همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: هرچه این کار پیشتر برود، باید مردمی‌تر شود؛ تعداد سفیران آیه‌هایی که به آیات خاصی متعهد هستند، می‌تواند افزایش یابد و محافل خانگی و معلمانی که پای کار آمده‌اند، نمونه‌های خوبی از این حرکت مردمی هستند.

حجت‌الاسلام قمی همچنین انس به معنا، توجه به تفسیر و عمل به قرآن را مهم دانست و بیان کرد که این رویکرد باید ناظر به اولویت‌های امروز جامعه قرآنی باشد.

وی افزود: رهبر انقلاب از این نهضت تمجید کرده‌اند، چرا که بیش از ۱۱ تا ۱۲ میلیون نفر در فضای اجرایی این کار وارد شده‌اند و این حرکت نه تنها در میان جوانان و نوجوانان مورد استقبال قرار گرفته، بلکه افراد را از موقعیت شنونده ساده به بازیگری فعال در این عرصه تبدیل کرده است.

در پایان، حجت الاسلام قمی تأکید کرد که این حرکت همگانی و نهضتی باید به یک جریان پایدار تبدیل شود.