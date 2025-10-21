به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله بخش ظهر سه شنبه در جلسهد بررسی آخرین وضیعت طرح‌های صنایع تبدیلی و بسته بندی آبزیان استان در شهرستان رضی و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل اظهار کرد: واحد انجماد و بسته بندی شهرستان رضی در مراحل پایانی آماده سازی قرار دارد و پیش بینی می‌گردد طی روزهای آتی به بهره برداری برسد. این واحد با ظرفیت ۲۴۰۰ تن در سال نقش مهمی را در تکمیل زنجیره ارزش شیلاتی منطقه ایفا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هدف از این بازدید حمایت از توسعه زنجیره تولید و فرآوری محصولات شیلاتی است؛ افزود: در این بازدید روند پیشرفت طرح‌های مرتبط با واحدهای انجماد و بسته بندی ماهی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل اداره شیلات استان اردبیل با تاکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش شیلات، گفت: با تکمیل و راه اندازی این واحدها، زمینه افزایش بهره وری، کاهش ضایعات،،ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات محصولات آبزیان استان فراهم خواهد شد.

اله بخش ادامه داد: در ادامه بازدید، آخرین وضیعت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل با حضور اعضای هیت مدیره این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تایید و ابلاغ تسهیلات مورد نیاز طرح‌های این مجموعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان، امید می‌رود در آینده نزدیک شاهد تکمیل و راه اندازی واحد انجماد و بسته بندی آبزیان این مجتمع نیز باشیم.