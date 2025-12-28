به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش صبح یکشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل اظهار کرد: تفاهمنامه همکاری اداره شیلات و سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل با هدف توسعه پایدار آبزی پروری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی منعقد شد.
وی افزود: این تفاهمنامه زمینه همکاری مشترک در حوزه سرمایهگذاری برای توسعه مجتمعها و طرحهای آبزیپروری با تمرکز بر پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی را فراهم میکند.
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: با این همکاری، امکان ایجاد بازارچه متمرکز عرضه محصولات آبزیپروری فراهم خواهد شد و مراکز و طرحهای راکد احیا شده و واحدهای نیمهفعال با مشارکت در تولید و تأمین مالی فعال خواهند شد.
اله بخش با اشاره به اهمیت شهرستان مرزی بیلهسوار، تصریح کرد: راهاندازی پایانه صادرات محصولات آبزیپروری در این شهرستان مرزی، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات فراهم میکند و میتواند پایهای قوی برای ورود محصولات استان به بازارهای بینالمللی باشد.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه طرحهای گردشگری مرتبط با شیلات خبر داد و افزود: طرحهای گردشگری شیلات میتوانند علاوه بر معرفی ظرفیتهای تولیدی استان، زمینه جذب سرمایهگذاری و گردشگر را نیز فراهم کنند.
مدیرکل شیلات استان اردبیل در پایان تأکید کرد: این همکاری مشترک، گامی مهم در راستای توسعه پایدار آبزیپروری و افزایش بهرهوری، اشتغال و درآمدزایی در استان اردبیل خواهد بود.
