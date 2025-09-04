۴۰ تن ماهی گرمابی از دریاچه شورابیل صید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش افزود: پس از عملیات رهاسازی بچه ماهیان در سال ۱۴۰۲ در دریاچه شورابیل، امروز شاهد برداشت چشمگیر بیش از ۴۰ تن ماهی گرمابی از این منبع آبی ارزشمند هستیم.
وی افزود: گونههای پرورشی شامل کپور، بیگهد و فیتوفاگ بوده که در سال ۱۴۰۲ و در راستای سیاستهای توسعه شیلات استان، نزدیک به یکصد هزار قطعه بچه ماهی از این گونهها در دریاچه رهاسازی شدند.
وی تصریح کرد: این عملیات در تعامل با بهرهبرداران بخش خصوصی دریاچه شورابیل صورت گرفت و امروز شاهد به بار نشستن این سرمایهگذاری هستیم که نویدبخش آیندهای روشنتر برای صنعت آبزیپروری استان است.
اله بخش در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت نه تنها به افزایش تولید و تامین پروتئین سالم برای هموطنانمان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی در منطقه خواهد داشت.
نظر شما