۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

۴۰ تن ماهی گرمابی از دریاچه شورابیل صید شد

اردبیل - مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: با برنامه ریزی دقیق و مشارکت بخش خصوصی در حوزه آبزی پروری بیش از ۴۰ تن ماهی گرمابی از دریاچه شورابیل صید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش افزود: پس از عملیات رهاسازی بچه ماهیان در سال ۱۴۰۲ در دریاچه شورابیل، امروز شاهد برداشت چشمگیر بیش از ۴۰ تن ماهی گرمابی از این منبع آبی ارزشمند هستیم.

وی افزود: گونه‌های پرورشی شامل کپور، بیگ‌هد و فیتوفاگ بوده که در سال ۱۴۰۲ و در راستای سیاست‌های توسعه شیلات استان، نزدیک به یکصد هزار قطعه بچه ماهی از این گونه‌ها در دریاچه رهاسازی شدند.

وی تصریح کرد: این عملیات در تعامل با بهره‌برداران بخش خصوصی دریاچه شورابیل صورت گرفت و امروز شاهد به بار نشستن این سرمایه‌گذاری هستیم که نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت آبزی‌پروری استان است.

اله بخش در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت نه تنها به افزایش تولید و تامین پروتئین سالم برای هموطنانمان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ایجاد رونق اقتصادی در منطقه خواهد داشت.

