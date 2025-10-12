به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش با اشاره به برگزاری جشنواره ماهیگیری با قلاب در اردبیل، اظهار کرد: استان اردبیل ظرفیت و پتانسیل بالایی برای برگزاری لیگ ماهیگیری دارد و در این زمینه می‌توان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان برنامه‌های منسجم‌تری تدوین کرد.

وی افزود: در حال حاضر کمیته ماهیگیری استان اردبیل با بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ عضو فعال در حال فعالیت است و تاکنون موفق به کسب رتبه‌های برتر در سطح کشور شده است.

مدیرکل شیلات استان با اشاره به علاقه‌مندان فراوان به این رشته در استان گفت: می‌توان ارتباط مؤثر و پویایی میان شیلات و ورزش جوانان برقرار کرد، چرا که فعالیت‌های ورزشی در حوزه آبزی‌پروری، علاوه بر جنبه‌های تفریحی، می‌تواند به توسعه فرهنگ مصرف آبزیان نیز کمک کند.

اله بخش در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره ماهیگیری با قلاب خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف ترویج ورزش‌های آبی و ایجاد نشاط اجتماعی برای عموم برگزار خواهد شد و بدون شک با استقبال گسترده مردم مواجه می‌شود.

وی تشکیل کارگروه مشترک میان دو اداره‌کل برای هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را ضروری دانست و تأکید کرد: برگزاری این رویداد نیازمند همکاری و هم‌افزایی هر دو نهاد برای تعیین زمان‌بندی و آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.

مدیرکل شیلات استان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین جشنواره طبخ آبزیان نیز هر ساله با هدف افزایش سرانه مصرف آبزیان در استان برگزار می‌شود و می‌توان همزمان با آن، از ظرفیت ورزش‌های همگانی و برنامه‌های شاد و مفرح نیز بهره گرفت.