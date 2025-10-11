اله بخش: ۲۳۰ میلیارد تسهیلات به مزارع آبزی ‌پروری اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش ظهر شنبه در بازدید از مزارع پرورش ماهی از اختصاص بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مزارع آبزی پروری این استان خبر داد و اظهار کرد: این سرمایهگذاری، نقش مهمی در توسعه زیرساختها، ارتقای بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خواهد داشت.
وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال انواع تسهیلات حمایتی برای اجرای طرحهای آبزیپروری به بیش از ۴۱ نفر از بهره برداران در استان اختصاص یافته است. این تسهیلات با هدف تأمین تجهیزات، نوسازی مزارع و ارتقای بهرهوری معرفی شده و نقش مؤثری در پایداری تولید داشته است. همچنین أدوات ترویجی و مکانیزاسیون به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال در قالب حمایتهای غیرمستقیم به ۴۸ واحد پرورشی فعال در استان واگذار شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بهرهبرداران و تسهیل دسترسی به منابع مالی، مهمترین عامل شتاببخشی به روند توسعه آبزیپروری در اردبیل است این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما