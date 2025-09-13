قطعی برق تولید ماهیان سردآبی در اردبیل را تحت فشار قرار داده است

به گزارش خبرگار مهر، محمد بدلی‌وند صبح شنبه در بازدید از پرورش ماهی‌های اردبیل اظهار کرد: پرورش ماهیان سردآبی مانند قزل‌آلا به دو مولفه حیاتی آب سالم و اکسیژن محلول نیازمند است که قطعی مکرر برق موجب کاهش اکسیژن در آب و تغییرات فیزیکوشیمیایی آن می‌شود.

وی افزود: با قطع برق، دمای آب افزایش یافته و میزان آمونیاک در استخرها و چاه‌های کشاورزی بالا می‌رود که این شرایط باعث استرس و احتمال تلفات ماهیان خواهد شد.

معاون تولید اداره کل شیلات استان به مشکلات مربوط در حوزه سوخت جایگزین اشاره کرده و افزود: عدم تأیید و تخصیص مناسب سوخت جایگزین برای ژنراتورهای برق موجود در مزارع، مشکل را دوچندان کرده و توان تولیدکنندگان برای مقابله با قطعی برق را کاهش داده است.

بدلی وند همچنین خاطرنشان کرد که قطعی برق، امکان تغذیه ماهیان را از تولیدکنندگان سلب می‌کند و این موضوع علاوه بر کاهش میزان تولید، می‌تواند منجر به رکود و حتی تعطیلی تعدادی از مزارع پرورش ماهی، به ویژه استخرهای دومنظوره کشاورزی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فصل پایان کار استخرهای دومنظوره و زمان وزن‌گیری ماهیان است، کاهش ساعات قطعی برق در این یک ماه پایانی سال زراعی می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت تولید داشته باشد.

معاون تولید اداره کل شیلات استان اردبیل در پایان خواستار همکاری مسئولان مربوطه برای کاهش قطعی برق و حمایت از تولیدکنندگان شد تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.