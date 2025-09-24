به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان اردبیل با اشاره به ارزش غذایی و درمانی محصولات شیلات که از آن بهعنوان «معجزه قرن» گفت: اظهار کرد: رستههای خلاق و نوین در حوزه شیلات نیز باید احصا و مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اطلس شیلات استان با رعایت ملاحظات زیست محیطی، منابع آبی و شرایط اقلیمی تدوین خواهد شد و در قالب این اطلس نقاط مستعد برای توسعه شیلات و تولید محصولات آبزی شناسایی و مشخص میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طی ماههای آینده عملیات اجرایی مجموعه پرورش ماهی شرکت کشت و صنعت مغان با ظرفیت ۲۰۰ تن آغاز میشود و هماکنون ۷۰۰ تن ظرفیت پرورش ماهی در سطح استان در حال احداث است.
خلیلی بر ضرورت راهاندازی شهرک شیلات در شهرستان انگوت تأکید کرد و ادامه داد: استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش ظرفیت و بهرهوری محصولات آبزی امری ضروری است.
وی همچنین از راهاندازی کارخانه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات آبزی و شیلات در شهرک صنعتی رضی طی ماههای آتی خبر داد.
