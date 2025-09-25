  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

اله‌بخش: عدم دسترسی مستقیم مردم به محصولات شیلاتی چالش توزیع است

اردبیل- مدیرکل شیلات اردبیل گفت: نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالش‌های مهم این بخش است که با راه‌اندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی میسر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالش‌های مهم این بخش بود که با راه‌اندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم تسهیل خواهد شد.

وی افزود: در جلسه ستاد اول توسعه شیلات ۱۱ طرح مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۷ طرح به نتیجه رسیده و بقیه موارد در دست بررسی است. توسعه شیلات استان مستلزم حمایت کامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است. هموار کردن مسیر برای سرمایه‌گذاران، لازمه این بخش است.

مدیرکل شیلات اردبیل با بیان اینکه، با سیاست‌گذاری‌های درست در استان اردبیل و حمایت جدی از سرمایه‌گذاران، می‌توان تولید شیلات استان را تا ۳۰ هزار تن افزایش داد، از راه‌اندازی بازارچه عرضه آبزیان در اردبیل خبر داد و گفت: نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالش‌های مهم این بخش بود که با راه‌اندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم تسهیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شیلات استان افزود: ایجاد شهرک شیلاتی در شهرستان انگوت از دیگر اقدامات مهم در دستور کار است که می‌تواند به متمرکز شدن فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌ها و رونق اشتغال کمک کند. همچنین با اجاره بستر کانال‌ها و آب‌بندان‌ها، شرایط برای بهره‌برداری بهینه از منابع آبی استان و افزایش تولید آبزیان فراهم می‌شود.

