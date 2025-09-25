به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله بخش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نبود محل مشخص برای خرید و فروش آبزیان یکی از چالشهای مهم این بخش بود که با راهاندازی بازارچه عرضه مستقیم، دسترسی مردم به محصولات شیلاتی تازه و سالم تسهیل خواهد شد.
وی افزود: در جلسه ستاد اول توسعه شیلات ۱۱ طرح مورد بررسی قرار گرفت که تاکنون ۷ طرح به نتیجه رسیده و بقیه موارد در دست بررسی است. توسعه شیلات استان مستلزم حمایت کامل و همراهی دستگاههای اجرایی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری است. هموار کردن مسیر برای سرمایهگذاران، لازمه این بخش است.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای شیلات استان افزود: ایجاد شهرک شیلاتی در شهرستان انگوت از دیگر اقدامات مهم در دستور کار است که میتواند به متمرکز شدن فعالیتها، کاهش هزینهها و رونق اشتغال کمک کند. همچنین با اجاره بستر کانالها و آببندانها، شرایط برای بهرهبرداری بهینه از منابع آبی استان و افزایش تولید آبزیان فراهم میشود.
