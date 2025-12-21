به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش صبح یکشنبه در بازدید از استخرهای پرورش ماهی پارس آباد اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید ماهیان گرمابی در شهرستان پارس‌آباد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و صد تن بوده است که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.

وی توسعه زیرساخت‌های پرورش آبزیان، بهینه‌سازی روش‌های پرورشی، ارتقای مدیریت مزارع و استفاده مؤثر از منابع آبی را از مهم‌ترین عوامل این افزایش تولید برشمرد و افزود: زمان‌بندی مناسب عملیات برداشت، ساماندهی بازار فروش و تدوین برنامه‌های هدفمند صادراتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف تولیدی این بخش دارند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به گونه‌های پرورشی ماهیان گرمابی در پارس‌آباد، گفت: در حال حاضر چهار گونه اصلی شامل کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگ‌هد در استخرهای پرورشی این شهرستان تولید می‌شود که سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات آبزیان دارند.

اله بخش در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان پارس‌آباد در حوزه شیلات، افزایش تولید ماهیان گرمابی را گامی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی استان و کشور عنوان کرد.