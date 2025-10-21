به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی ظهر سه شنبه در نشست جوانی جمعیت در فرمانداری مشهد اظهار کرد: آمادگی داریم تا سمن‌هایی که با زمینه تشویق به فرزندآوری فعالیت می‌کنند را پس از طی فرآیند قانونی مجوز فعالیت بدهیم.

فرماندار مشهد بیان کرد: فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری نیازمند مطالعات جامعه‌شناختی و روان‌شناختی است که گره‌های ذهنی موجود در این زمینه را شناسایی و برای آنها راه حل ارائه نماید چراکه کم‌فرزندی در میان قشر تحصیلکرده و متمول بیشتر شایع است.

وی با اشاره به متقاضیان مسکن در طرح جوانی جمعیت افزود: ۳۳ هزار نفر داوطلب برای طرح جوانی جمعیت مسکن در شهرستان ثبت نام داشتیم که ۱۷ هزار نفر تأیید صلاحیت شدند و در صف دریافت قرار دارند. بر این اساس؛ در موضوع پرداخت تسهیلات فرزندآوری بانک‌ها بایستی به تعهدات تکلیفی خود اهتمام بیشتری داشته باشند.

حسینی با تأکید بر ضرورت توجه به بانوان شاغل در ادارات خاطرنشان کرد: در حال پیگیری راه‌اندازی «مهد و اتاق مادر و کودک» در ادارات دولتی برای بانوان شاغل و مراجعانی که دارای فرزند خردسال هستند، می‌باشیم.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه ۲۲۰ سازمان مردم نهاد در مشهد مقدس فعالیت دارند، عنوان کرد: آمادگی داریم تا سمن‌هایی که با زمینه تشویق به فرزندآوری فعالیت می‌کنند را پس از طی فرآیند قانونی مجوز صادر کنیم.

فرماندار مشهد به لزوم تبلیغات سازنده برای فرزندآوری پرداخت و بیان کرد: تبلیغات در محیط شهری برای افزایش فرزندآوری با تکیه بر محتوای خوب ضرورت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور سه وظیفه امنیت، هماهنگی بین بخشی و اجرای قانون انتخابات را بر عهده دارد، ابراز کرد: خوشبختانه شهر امام مهربانی‌ها از امنیت خوبی برخوردار است و این امر با مشارکت و هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان مشهد مقدس، ارکان حاکمیتی و امنیتی رقم خورده است.