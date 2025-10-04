به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار دومین جلسه قراگاه مردمی جمعیت استان، مسئله جوانی جمعیت و اهمیت ازدواج را یکی از مسائل راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: این موضوع نه تنها یک دغدغه اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با ظهور حضرت ولیعصر (عج) و تشکیل جامعه جهانی مهدوی دارد. نسل امروز، سازنده پایههای جامعه مهدوی آینده است و اگر جمعیت جوان کاهش یابد، ظرفیت این جامعه در آینده آسیب میبیند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دکتر ذاکریان و موسسه «نَفَس»، پایمردی و اخلاص ایشان در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری را ستود و گفت: فعالیتهای این موسسه، نمونهای از جهاد فرهنگی است. تلاشهای خستگیناپذیر و پیگیریهای مداوم ایشان باعث شده موسسه «نَفَس» در همه استانها و شهرستانهای کشور گسترده شود و آثار مثبت فراوانی بر نسل جوان داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت انگیزههای دینی و اعتقادی در مسئله جمعیت افزود: کسانی که در این عرصه خدمت میکنند، در حقیقت در مسیر اجرای منویات امام زمان (عج) گام برمیدارند و هرگونه اقدامی که با اخلاص و انگیزه دینی صورت گیرد، ارزش معنوی و جهاد فرهنگی دارد. خدمت به جمعیت جوان، خدمت به آینده جامعه اسلامی و آمادهسازی برای ظهور است.
تاخیر در ازدواج زمینهساز آسیبهای اجتماعی است
علم الهدی هشدار داد که تأخیر در ازدواج جوانان پیامدهای متعدد اجتماعی و اخلاقی به همراه دارد و تصریح کرد: اگر جوانان دیرتر ازدواج کنند، انگیزه فرزندآوری کاهش مییابد و دهها آسیب فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی گریبانگیر جامعه میشود. یکی از مهمترین پیامدها، افزایش سن ازدواج است که زمینهساز انحرافات اخلاقی، کاهش انسجام خانواده و مشکلات تربیتی میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به نقش خانوادهها و نهادهای اجتماعی در تشویق ازدواج و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: حل مشکلات ازدواج نیازمند یک نگاه جامع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد خوابگاههای دانشجویی و متأهلی، کاهش هزینههای زندگی، ارائه تسهیلات مالی، کاهش تشریفات ازدواج و آموزشهای فرهنگی به خانوادهها میتواند انگیزه جوانان برای تشکیل زندگی مشترک را افزایش دهد و بسیاری از موانع موجود را رفع کند.
وی در ادامه با ذکر تجربیات موفق تاریخی، مثالهایی از فعالیتهای خیرخواهانه و الگویی ارائه داد: در شیراز، فردی خیر اقدام به ساخت خوابگاههای دانشجویی برای زوجهای جوان کرده بود. با ایجاد یک فضای ساده و مناسب، این زوجها توانستند به راحتی زندگی مشترک خود را آغاز کنند و فرزندآوری را ادامه دهند. چنین اقدامات عملی و الگویی نشان میدهد که با کمترین هزینه و با مدیریت صحیح میتوان بستر ازدواج و جوانی جمعیت را فراهم کرد.
حل مسئله مسکن با مشارکت دولت و مردم
علم الهدی همچنین به نقش دولت و نهادهای مردمی در حل مشکلات مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم زمین و امکانات مناسب برای ساخت مسکن و خوابگاههای دانشجویی فراهم کنیم، جوانان با انگیزه بیشتری وارد ازدواج میشوند. حتی فضاهای کوچک و کمهزینه میتواند آغاز یک زندگی خانوادگی باشد و فرهنگ تشکیل خانواده و تربیت نسل جدید را تقویت کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حل مسئله ازدواج، بهویژه در سنین مناسب، کلید اصلی جریان جوانی جمعیت است. اگر سن ازدواج کاهش یابد، بسیاری از آسیبهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نیز خودبهخود حل میشود. این امر نه تنها به نفع جوانان است، بلکه به نفع کل جامعه و آینده کشور خواهد بود.
وی به اهمیت اقدامات نهادهای فرهنگی، خیریه و دولتی در ایجاد انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: هر نهادی که در این مسیر قدم بردارد، در حقیقت خدمتگزار منویات امام زمان (عج) است و فعالیتهای آن از منظر معنوی و اعتقادی ارزشمند است. مسئله جمعیت، مسئلهای حیاتی و استراتژیک برای آینده کشور و جهان اسلام است و نباید لحظهای در آن غفلت کرد.
علم الهدی گفت: اگر بتوانیم موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج و فرزندآوری را برطرف کنیم، جوانان با رغبت و انگیزه بیشتری وارد زندگی مشترک خواهند شد و نسل جدیدی پرنشاط، متعهد و مؤمن تربیت خواهد شد. این نسل همان پایههای جامعه مهدوی در آینده خواهد بود و زمینه ظهور حضرت ولیعصر (عج) را فراهم میکند.
نظر شما