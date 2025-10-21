۲۰ قطعه اشیای باستانی در دورود کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه فرد موردنظر ۲۰ قطعه اشیای باستانی کشف شد.

جانشین انتظامی فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه اشیای کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی هستند، گفت: دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور است، شهروندان عزیز، در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.