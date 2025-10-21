ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه های مردمی برای اصلاح الگوی مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضای مجازی بسیج استان و شرکت آب و فاضلاب همدان تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا با استفاده از ظرفیتهای رسانهای و فرهنگی، فرهنگ مصرف بهینه آب در استان ترویج و تقویت شود.
در نشستی مشترک میان دو دستگاه، این تفاهمنامه با هدف گسترش فعالیتهای رسانهای، اطلاعرسانی عمومی و تولید محتوای فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف آب به امضا رسید.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان، در این نشست ضمن تأکید بر نقش رسانههای مردمی و بسیجی در فضای مجازی، گفت: ظرفیت عظیم نیروهای متعهد و رسانههای انقلابی، زمینهای ارزشمند برای همکاری با دستگاههای خدمترسان در مسیر فرهنگسازی عمومی است.
بهگفته ناصر قوامی، شبکههای بسیجی در فضای مجازی میتوانند بازوی اطلاعرسانی و تبیین اقدامات حوزههای خدماتی استان باشند و در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به موضوعات حیاتی چون مصرف صحیح آب نقشآفرینی کنند.
در پایان این جلسه، تفاهمنامه همکاری مشترک میان ناصر قوامی و فرهاد بختیاریفر، مدیرکل آب و فاضلاب استان همدان، امضا شد که بر اساس آن، بهرهگیری از توان رسانهای، آموزشی و فرهنگی شبکههای بسیجی برای ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب در دستور کار قرار میگیرد.
