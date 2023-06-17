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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۵۲

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

فرهنگ الگوی مصرف آب در خانواده‌های بوشهری ترویج می‌شود

فرهنگ الگوی مصرف آب در خانواده‌های بوشهری ترویج می‌شود

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: فرهنگ الگوی مصرف آب در خانواده‌های بوشهری ترویج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح شنبه در نشست با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اظهار داشت: آب یکی از نعمت‌های ارزشمند و مهم الهی است و همگان در صیانت از آن مسئول هستیم.

وی افزود: کانون پرورش فکری با توجه به فعالیت‌هایش می‌تواند در آموزش مدیریت مصرف به خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان به ایفای نقش بپردازد.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیان کرد: این تفاهم‌نامه با عنوان «خانواده، فرهنگ، مدیریت مصرف» امضا شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه مربیان کانون و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب می‌توانند با هم افزایی فرهنگ الگوی مصرف را در میان خانواده‌ها و کودکان نهادینه کنند.

فرهنگ الگوی مصرف آب در خانواده‌های بوشهری ترویج می‌شود

سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این نشست اظهار کرد: پرسنل کانون از تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود و با اجرای برنامه‌های متنوع در زمینه فرهنگ صحیح مصرف آب در میان جامعه هدف خود خواهد پرداخت.

تفاهم نامه همکاری میان شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با عنوان «خانواده، فرهنگ، مدیریت مصرف» امضا شد.

کد مطلب 5811980

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