کشف احتکار ۸۰۰ میلیاردی لاستیک خودرو در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهارکرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مقابله با پدیده احتکار و مبارزه با برهم زنندگان امنیت و نظم اقتصادی با انجام گشت زنی‌های هدفمند پنهان و آشکار در یکی از روستاهای حاشیه‌ای بندرعباس، یک انبار بزرگ احتکار را شناسایی و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی با تشکیل اکیپی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظرهزار و۵۹۰ حلقه لاستیک کامیون احتکار شده، کشف کردند.

سردار جاویدان ارزش لاستیک‌های احتکار شده از این انبار را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و به سازمان‌های زیربط ارسال شد، از عموم شهروندان و مردم فهیم وقدر شناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه فعالیت غیر مجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالای قاچاق توسط افراد سود جو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان و محتکران اقدام شود.