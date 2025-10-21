بازداشت سارق سابقه دار در اتوبان بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: با گشتزنی های هدفمند ماموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر در اتوبان بعثت، یک سارق سابقه دار که تحت تعقیب بوده را شناسایی و آن را به صورت نامحسوس زیر نظر قرار دادند.

وی اضافه کرد: ماموران پس از دقایقی با اجرای طرح مهار وی را متوقف و دستگیر کرده و در استعلام به عمل آمده مشخص شد موتورسیکلت در اختیار سارق، مسروقه است. در بازرسی‌های بدنی از وی ابزار آلات و کلیدهای مخصوص سرقت نیزکشف و متهم به کلانتری انتقال داده شد.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه افزود: در بازجویی‌های فنی سارق به ۱۴ فقره سرقت در خصوص سرقت منزل, خودرو, موتورسیکلت, قاپ زنی, اماکن خصوصی و لوازم خودرو اعتراف و از مخفیگاه وی یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد. متهم با شناسایی ۳ تن از شکات راهی دادسرا شد.