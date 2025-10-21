به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای مدیریت محلات استان همدان به ریاست حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان برگزار شد.

استاندار همدان در این جلسه با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری قرارگاه مدیریت محله‌محور، گفت: ترویج الگوی مدیریت محلی، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری می‌شود، بلکه در شرایط بحرانی، توان اداره و ساماندهی محلات را توسط خود مردم ارتقا می‌دهد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به تجربه استان در توسعه مدیریت‌های مردم‌محور از سال گذشته، اظهار کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که بهترین الگو برای اداره استان و کشور، گذر از شیوه تمرکزگرا و حرکت به سوی مدیریت محلی است؛ مدلی که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، منابع درون‌استانی را فعال و تهدیدهای ملی و بین‌المللی را به فرصت تبدیل کند.

وی افزود: در سطح ملی نیز رئیس‌جمهور، طرح برنامه اقدام شبکه مدیریت منطقه‌ای را با محوریت مدیریت محله‌محور در کشور مطرح کرده‌اند؛ طرحی که بر مشارکت دستگاه‌های دارای شبکه‌های محلی از جمله بسیج، هلال احمر، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید دارد.

استاندار همدان اجرای این طرح‌ها را باید با هدف توانمندسازی گروه‌های محلی برای مدیریت خودجوش در مواقع بحرانی دانست و تصریح کرد: اگر روزی شرایط کشور به گونه‌ای شد که ارتباطات مرکزی دچار اختلال شد، باید هر محله توان اداره مستقل خود را از مدیریت منابع آب و انرژی تا تأمین سلامت، آموزش و خدمات معیشتی داشته باشد.

وی ایجاد قرارگاه مدیریت محله‌محور استان را گام نخست برای دستیابی به این هدف عنوان کرد و گفت: این قرارگاه فرصتی است برای هم‌افزایی دستگاه‌هایی که مأموریت‌های هم‌جنس دارند؛ از بسیج و مساجد تا بهزیستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سایر نهادها و منابع و برنامه‌ها باید بر سر یک میز به اشتراک گذاشته شوند تا از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره‌وری حاصل شود.

ملانوری‌شمسی از معاونت سیاسی استانداری خواست طراحی سامانه جامع اطلاعات مدیریت محله‌محور را آغاز کند و افزود: این سامانه باید کلیه داده‌های مرتبط با پایگاه‌های بسیج، خانه‌های هلال، مساجد، خانه‌های ورزش روستایی و معتمدین محلات را تجمیع کند تا فرمانداران و مدیران بتوانند بر اساس تحلیل‌های داده‌محور تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین مقرر کرد ظرف یک ماه آینده، خانه‌های هلال احمر در مساجد و روستاهای استان راه‌اندازی و در مراسمی رسمی رونمایی شوند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از فضاهای آموزشی برای توسعه ورزش بانوان اشاره کرد و افزود: جلسه آینده باید تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و دفتر امور زنان استانداری تنظیم و امضا شود تا بخشی از امکانات دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه برای ورزش بانوان محلات مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ملانوری‌شمسی در جمع‌بندی جلسه تأکید کرد: تمام فرمانداران باید ظرف چند روز آینده نسبت به تشکیل کارگروه‌های شهرستانی اقدام و مسئولان آن را مشخص کنند. همچنین کلیه دستگاه‌ها مکلفند گزارش اقدامات خود در حوزه مدیریت محله‌محور را تا دو هفته آینده به دبیرخانه ارائه دهند.