مساجد باید به عنوان کانون اصلی مدیریت محله احیا شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان ظهر شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان همدان بر ضرورت برگزاری منظم این شورا و تدوین دستورکارهای مبتنی بر مسائل روز اجتماعی تاکید کرد و با اشاره به اهمیت شناخت ویژگیهای هر منطقه در تصمیمگیریها اظهار کرد: هر اقدامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی باید بر پایه فرهنگ بومی منطقه باشد و تفاوت رفتارهای فرهنگی در استانهای مختلف، ایجاب میکند که مدیریت اجتماعی ما از الگوهای تکبعدی پرهیز کرده و براساس هویت هر منطقه عمل کنیم چراکه نادیده گرفتن این اصل میتواند منجر به بروز پدیدههای اجتماعی کنترلناپذیر شود.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط پساجنگ، بر مفهوم «تابآوری اجتماعی» تاکید کرد و گفت: با توجه به انسجام و اتحاد ملی که در روزهای اخیر به نمایش گذاشته شده است، وظیفه داریم با برنامهریزی دقیق، این سرمایه اجتماعی را حفظ کرده و از ایجاد سرخوردگی در میان مردم جلوگیری کنیم.
استاندار همدان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تاکید کرد: هدف اصلی حفظ «میدانداری مردم» از طریق آسیبشناسی، سازماندهی مجدد و مدیریت هوشمندانه صحنه است.
ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بازگشت به مدیریت محلهمحور تاکید کرد و افزود: مساجد باید دوباره به عنوان کانون اصلی مدیریت محله احیا شوند، همانگونه که در صدر اسلام، مساجد کارکردهای متنوعی از جمله مدیریت اقتصادی و اجتماعی داشتند، امروز نیز باید با آموزش و ساماندهی امکانات موجود، مساجد را برای مدیریت بحرانهای احتمالی آماده کنیم.
وی همچنین بر اهمیت برگزاری میزهای خدمت و استفاده از ظرفیت معتمدان محلی برای پاسخگویی به نیازها و ابهامات شهروندان تاکید کرد و با اشاره به ضرورت تقویت «جهاد تبیین» در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از خلأهای اطلاعاتی، تمامی ارکان اجرایی، پایگاههای بسیج، مدارس و خانههای هلال باید در نقش روشنگری و پاسخگویی به سوالات مردم فعال باشند تا از ایجاد هرگونه ابهام در میان جامعه جلوگیری شود.
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